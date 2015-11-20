به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان جام روز جهانی کودک روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان ماه در سالن شهید معتمدی تهران برگزار شد.

در دیدار فینال مسابقات کشتی فرنگی تیم ایران Aـ با نتیجه ۵ بر ۵ و امتیاز مثبت ۲۰ بر ۱۹ از سد تیم آذربایجان گذشت و قهرمان شد. در دیدار رده بندی نیز تیم اوکراین با نتیجه ۷ بر ۳ تیم ایران B را شکست داد و سوم شد.

رده بندی تیمی این رقابت ها به شرح زیر است:

۱- ایران A ۲- آذربایجان ۳- اوکراین ۴- ایران B ۵- ارمنستان ۶- تاجیکستان ۷- ایران C ۸- قرقیزستان ۹- عراق ۱۰- ترکمنستان