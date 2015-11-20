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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۲۲

رقابتهای کشتی روز جهانی کودک- تهران،

فرنگی‌كاران ايران قهرمان شدند/ رده‌بندی تيمهای اول تا دهم

فرنگی‌كاران ايران قهرمان شدند/ رده‌بندی تيمهای اول تا دهم

تیم ایران عنوان قهرمانی رقابت‌های بين المللی کشتی فرنگی روز جهانی کودک را از آن خود كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان جام روز جهانی کودک روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان ماه در سالن شهید معتمدی تهران برگزار شد.

در دیدار فینال مسابقات کشتی فرنگی تیم ایران Aـ با نتیجه ۵ بر ۵ و امتیاز مثبت ۲۰ بر ۱۹ از سد تیم آذربایجان گذشت و قهرمان شد. در دیدار رده بندی نیز تیم اوکراین با نتیجه ۷ بر ۳ تیم ایران B را شکست داد و سوم شد.

رده بندی تیمی این رقابت ها به شرح زیر است:

۱- ایران A ۲- آذربایجان ۳- اوکراین ۴- ایران B ۵- ارمنستان ۶- تاجیکستان ۷- ایران C ۸- قرقیزستان ۹- عراق ۱۰- ترکمنستان

کد مطلب 2973000

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