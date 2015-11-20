روستاییان حوزه دریاچه ارومیه به کشاورزی و دامداری مشغول هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر جمعه در نشست بررسی مشکلات احیای دریاچه ارومیه و همچنین نجات تالاب قره قشلاق بناب که با حضور اعضای انجمن های زیست محیطی شهرستان های بناب، ملکان و میاندوآب برگزار شد، گفت: اجرایی کردن برنامه های احیای دریاچه ارومیه یکی از راهکارهای اساسی برای احیای این دریاچه است و برای احیای آن مشارکت خود مردم و ساکنان حاشیه دریاچه را طلب می کند.

وی با اشاره به اینکه شغل اکثریت ساکنان روستاهای حاشیه دریاچه ارومیه کشاورزی و دامداری است، تصریح کرد: لذا ساکنان این روستاها برای تأمین امرار معاش خود باید به شغل های صنایع دستی بپردازند.

وی ضمن تقدیر از بانوان روستاهای قره قوزلو بخاطر عدم کشت محصولات کشاورزی و در مقابل پرداخت آنها برای دوخت لباس و مانتو، اذعان کرد: انصافاً زنان روستای قره قوزلو حرکت بزرگی را در راستای احیای دریاچه ارومیه برداشته اند که امیدواریم این طرح در سایر روستاهای منطقه نیز استمرار یابد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب تشکیل کمیته فرهنگی احیای دریاچه ارومیه در بناب را راهکار دیگری برای احیای این دریاچه دانست.

به گفته فرج اللهی، برای اجرای برنامه های فرهنگی با دو سازمان مردم نهاد قرارداد بسته شده است و تغییر الگوی کشت در بناب هم گام دیگری است که احتمال احیای دریاچه ارومیه را بالا می برد.

وی در ادامه سخنان خود افزود: اعتبارات مشاغل خانگی ابلاغ شده و آماده هستیم با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه روستاییان زمینه اشتغال بانوان روستاها را فراهم کنیم.

فرماندار بناب تأکید کرد: فرمانداران محترم شهرستانهای میاندوآب و ملکان نیز باید در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به متقاضیان اهتمام نمایند.

فرج اللهی تصریح کرد: یکی از راههای مقابله با مهاجرت روستاییان واق در حاشیه دریاچه ارومیه به شهرها حمایت از ساکنان این روستاها و ارائه تسهیلات مالی به آنهاست.