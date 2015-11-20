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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۰۸

آمريکا و مالزی به سوی گسترش روابط پیش می روند

آمريکا و مالزی به سوی گسترش روابط پیش می روند

رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر مالزی از تقویت روابط به ویژه در مبارزه با تروریسم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشییتدپرس، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر مالزی از تقویت روابط دو کشور خبر داد.

«باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در دیدار با «نجیب رزاق» نخست وزیر مالزی گفت: آمریکا و مالزی به سوی ایجاد روابطی مستحکم به ویژه در مبارزه با تروریسم هستند.

اوباما دراین دیدار گفت: مالزی یک کشور اسلامی است و نماینده صلح است.

نجیب رزاق نخست وزیر مالزی نیز تأکید کرد: دو کشور مواضع مشترکی درباره مبارزه با افراطی گرایی و تروریسم دارند.

وی ادامه داد: جنوب شرق آسیا نیز از تهدید تروریسم ایمن نیست و تلاش ها در این مبارزه باید گسترش یابد.

کد مطلب 2973007

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