گفتگو بهترين راه براي خاتمه تبعيض ديني اقليت مسلمان است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از اسلام آنلاين، يك گروه كوچك از 4563 نفري كه در اين نظرسنجي شركت كرده اند راههاي حقوقي را براي متوقف كردن جنبش تبعيض عليه مسلمانان و اسلام دانسته اند.

در حدود 9/53 نفر از افرادي كه به پرسشهاي اين نظرسنجي پاسخ داده اند گفتگو، احترام متقابل، بيان احساسات و عقايد شخصي را به عنوان بهترين ابزار براي متوقف كردن تبعيض عليه مسلمانان مي دانند.

اتحاديه اروپا روز دوشنبه طي بيانيه اي كه ازسوي وزراي خارجه منتشر شد، خود را متعهد كرد گفتگو با جهان اسلام را به دنبال اهانت به ساحت پيامبر(ص) را ترويج كند.

موضوع ترويج گفتگوي اسلام و غرب به دنبال بحراني كه پس از انتشار كاريكاتورهاي اهانت آميز نسبت به امت 5/1 ميلياردي مسلمانان به وجود آمد از موضوعات اضطراري جهاني محسوب مي شود.

به طور تقريبي 79/35 نفر از شركت كنندگان در اين نظرسنجي اظهار داشته اند كه تبعيض عليه مسلمانان با ايجاد گروه هايي خاتمه مي يابد كه بتوانند بر روند تصميم گيري دولتهاي غربي تأثير بگذارند.

اقليت مسلمان در چندين كشور اسلام ستادهاي محلي تشكيل داده اند تا سوء تعابير و باورهاي نادرستي كه رسانه هاي غربي سعي در القاي آن دارند را از بين ببرند.

اسلام آنلاين بر اساس اين نظر سنجي اعلام كرده است كه تنها 3/10 درصد از مسلمانان به راههاي حقوقي براي خاتمه دادن به تبعيض ديني عليه مسلمانان اعتقاد دارند.