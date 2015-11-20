اعتراض استقلالی ها به تصمیم كی روش/اسكوچیچ اخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر باشگاه های كشور عصر امروز تیم های فولاد خوزستان و استقلال تهران در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند كه در نهایت این بازی را تیم تهرانی به سود خود به پایان برد تا مجددا بعد از یك شب كه صدرنشینی به استقلال خورستان رسیده بود، به صدر جدول بازگردد.



* این بازی با نتیجه دو بر صفر به سود استقلال تهران به پایان رسید. جابر انصاری (۵۶) و پروپچیچ (۸۸) زننده دو گل این بازی حساس بودند.



* با این پیروزی استقلال تهران ۲۵ امتیازی شد و فولاد خوزستان با این شكست با همان شش امتیاز، رده ماقبل آخر جدول رده بندی را برای خود حفظ كرد ولی اگر فردا همشهری فولاد یعنی استقلال اهواز از پرسپولیس تهران امتیاز بگیرد، فولاد باید به قعر جدول برود.



* فولاد خوزستان در این بازی با تركیب: مهرداد بشاگردی، بهمن کامل، لئونارد مساریچ، محمدرضا خانزاده، محمد اهل شاخه (۷۰- مهدی دغاغله)، مهدی بدرلو، اکبر ایمانی، ماتیاس چاگو، امیرحسین فشنگچی (۸۱- هادی حبیبی نژاد)، ساسان انصاری و حسین ابراهیمی وارد میدان شد.



* استقلال تهران نیز در این دیدار با تركیب: مهدی رحمتی، هرایر مگویان، حنیف عمران زاده، یعقوب کریمی، سجاد شهباززاده، جابر انصاری، محمدرضا خرسندنیا (پروپجیج ۸۵)، میلاد فخرالدینی، روزبه چشمی، بهنام برزای(۷۹ فرشید اسماعیلی) و آرش برهانی(۷۰ محسن کریمی) در برابر حریف صف آرایی كرد.



* علیرضا سلیمی دروازه بان تیم فولاد خوزستان پس از اینکه در ۱۳ بازی رسمی تیم فولاد خوزستان در لیگ برتر و جام حذفی به صورت کامل درون دروازه فولاد ایستاد، امروز جایش را به مهرداد بشاگردی داده است تا این دروازه‌بان آبادانی وظیفه حراست از دروازه فولاد در مقابل استقلال تهران را بعهده داشته باشد.



* احمد صالحی با كمك بابک داوری و علیرضا ایلدروم این بازی را قضاوت كرد. وی در این بازی به خرسند نیا(۳۶) فخرالدینی(۴۱) از استقلال كارت زرد نشان داد.



* به علت قطع ارتباط واحد سیار مستقر در استادیوم غدیر با صدا و سیمای مرکز خوزستان، بینندگان تلویزیونی موفق به دیدن ۲۰ دقیقه ابتدایی این مسابقه نشدند.



* هواداران تیم استقلال بنری را به ورزشگاه غدیر اهواز آوردند که روی آن نوشته شده است: «دعوت نکردن از رحمتی به تیم ملی توهین به ملت ایران است!». آنها با این كار به كی روش سرمربی تیم ملی فوتبال به صورت مستقیم اعتراض كردند كه چرا این دوازه بان را به تیم ملی دعوت نمی كند.



* در بین دو نیمه بازی چند هوادار فولاد به طور نوبتی به زمین بازی آمدند تا جایی که پلیس از هم در متفرق کردن آنها به مشکل خورد. جالب است که تماشاگران روی سکوها هم صندلی های ورزشگاه غدیر را شکستند که این موضوع باعث تعجب خبرنگاران حاضر در زمین شد.



* در جریان بازی چندین بار خداداد افشاریان ناظر داوری و همچنین مسئولان برگزاری بازی به تصویربرداران کنار خط تذکر دادند که خیلی نزدیک به خط نشوند. تذکرات پی‌درپی آنها باعث شد تا تصویربرداران به نشانه اعتراض به ادامه کارشان نپردازند و در گوشه‌ای به نشانه قهر بنشینند.



* جابر انصاری دردقیقه ۵۷ بازی با فولاد موفق شد طلسم دروازه فولاد را بشکند و دروازه این تیم را برای بار اول باز کند. این چهارمین گل انصاری در چهار بازی پشت سر هم استقلال بود ضمن اینکه او در این مدت هم ۲ پاس گل داده است.



* تیم های فولاد خوزستان و استقلال تهران آخرین دیدار عصر امروز لیگ برتر را انجام دادند كه هر کدام از این دو تیم در بازی امروز سه بازیکن غایب داشتند. در فولاد خوزستان، مهرداد جماعتی، امید خالدی و اسماعیل شریفات به دلیل مصدومیت و محرومیت غایب هستند و در استقلال بازیکنانی چون خسرو حیدری، امید ابراهیمی و میثم مجیدی حضور نخواهند داشت.



*فراز کمالوندسرمربی گسترش فولاد در استادیوم غدیر حضور دارد و بازی را از نزدیک تماشا می کند. گسترش فولاد روز گذشته در اهواز از استقلال خوزستان شکست خورده بود.



* اعتراض ادامه دار دراگان اسکوچیچ سرمربی فولاد خوزستان بعد از گل دوم استقلال منجر به اخراج او از کنار زمین شد.