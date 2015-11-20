پیروزی برابر ملوان خوشحال کننده است/ داوری خوب و منصفانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پس از پیروزی تیمش برابر ملوان در رابطه با این بازی گفت: روند بازی ما بهتر از گذشته شده و با عملکرد خود ابتدا توانستیم بر بازی مسلط بشویم. در نیمه اول، حریف بهتر از ما به نظر می رسید اما در مجموع امروز شاهد یک بازی پایاپای از هردو تیم بودیم.

وی افزود: امروز ملوان هم عملکرد خیلی خوبی را از خودش به نمایش گذاشت البته امروز از معدود روزهایی بود که توانستیم از موقعیت هایمان به خوبی استفاده کنیم و با توجه به همین موضوع به برتری برسیم. در مجموع بازی فیزیکی و سنگینی را پشت سر گذاشتیم اما از این پیروزی خوشحالم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در خصوص عملکرد داور در این مسابقه نیز گفت: همانطور که قبلا نیز اعلام کردم با توجه به وضعیت فعلی و فضای حاکم بر داوری ها، دوست ندارم که در این مورد صحبت کنم تا فضای بهتری ایجاد شود اما به نظرم داور امروز قضاوت خوب و منصفانه ای داشت.

جلالی در خصوص شانس قهرمانی تیمش در لیگ برتر خاطرنشان کرد: ما در تلاش هستیم تا اشکالات تیممان را به مرور برطرف کنیم. اینکه در کجای جدول قرار خواهیم گرفت به بازیهای آتی مان مربوط می شود. در حال حاضر شرایط تیم ها به هم نزدیک است به طوری که با یک برد به رده دوم جدول می رویم و با یک باخت به رده دهم می آییم. در مجموع شکل بازی ما ثابت است و می توانم بگویم که تیم خوبی هستیم. امیدوارم که روز به روز بهتر شویم و با تمرکز بیشتر در بازیهای آینده بتوانیم امتیازات بیشتری بگیریم.