پیش فروش بلیت ناوگان عمومی کشور در ایام اربعین ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حمل و نقل و پایانه های لرستان قاسم‌علی صادقی شامگاه جمعه در جلسه هماهنگی جابه‌جایی زائرین عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی در خرم‌آباد، با بیان اینكه از هشتم آذر ماه پیش فروش بلیت و سرویس های دربستی به مناطق مختلف کشور به جز استان های ایلام و خوزستان ممنوع است اظهار داشت: استقبال مردم برای زیارت عتبات عالیات به ویژه کربلای معلی در ایام اربعین هر سال رو به افزایش است و به همین دلیل بعد از اتمام عملیات جابجایی زائران در سال ۹۳ ستاد عالی سیاست‌گذاری در هماهنگی زائران عتبات عالیات در وزارت کشور در بهمن‌‌ماه سال گذشته شکل گرفت.

وی ادامه داد: این ستاد متشکل از چند کمیته است كه یكی از مهمترین آن ها، كمیته زیرساخت، سوخت و حمل‌ونقل بوده كه مسئولیت مستقیم آن بر عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گرفت.

نماینده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در ستاد عالی سیاست گذاری هماهنگی زائرین عتبات عالیات افزود: این ستاد جلسات متعددی به منظور شناسایی آسیب‌ها و ضعف‌های که در انتقال زائران وجود داشت برگزار و با نگاهی کارشناسانه به رفع مشکلات پرداخت.

صادقی تصریح كرد: همه ناوگان حمل و نقل مسافر در کشور باید طبق ضوابط یعنی دارا بودن کارت هوشمند راننده و ناوگان، برگه معاینه فنی و همچنین صورت وضعیت، در زمینه بازگشت زائرین فعالیت داشته باشند.

وی افزود: با توجه به زیاد بودن مسافرین و لزوم خدمات رسانی به خیل عظیم زائران در زمان مشخص، حتی با به کارگیری تمام ظرفیت حمل و نقلی باز هم با محدودیت هایی مواجه خواهیم بود و انتظار می رود فعالان این امر با دقت در اهداف سازمان، بازگشت زائرین را در سفر ایمن، با صرفه اقتصادی و روان به مقاصد مورد نظر شان انجام دهند.

نماینده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در ستاد عالی سیاست گذاری هماهنگی زائرین عتبات عالیات تاکید کرد: با توجه به اجرایی شدن قانون پیمایش و تخصیص سوخت بر اساس عملکرد تلاش شده با همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی، شارژ سوخت ناوگان مورد نظر در ایام حمل و نقل زائرین افزایش داشته باشد.

صادقی خاطر نشان کرد : تانکرهای ویژه برای سوخت گیری در مسیر حرکت ناوگان در شهرهای مرزی تدارک دیده شده ولی درخواست ما این بوده که رانندگان در طول مسیر، سوخت مورد نیاز را تامین و تا حد امکان از سوخت‌گیری در مرز مهران به دلیل تردد زیاد و انبوه ماشین‌ها خودداری کنند.