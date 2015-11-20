به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسكتبال «ری را» قزوین جمعه‌شب در بازی خارج از خانه در ادامه رقابت‌های دسته اول كشور و در هفته ششم به مصاف تیم كاله آمل رفت و با پذیرش شكست در ایستگاه ششم ناكام ماند.

در این بازی تیم بسكتبال كاله ٧٨ بر ٥٠ «ری را» قزوین را شكست داد.

امید حمیدی سرمربی تیم بسكتبال «ری را» قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باخت ما در این بازی مثل بازی‌های قبلی تنها به خاطر کم‌تجربگی بازیكنان بود اما این بار ما نشان دادیم كه به مرز آمادگی رسیده‌ایم و در دور برگشت برد از آن جوانان قزوینی است.

وی افزود: نیمه اول بازی در اختیار كاله بود اما نیمه دوم ما بازی را در اختیار داشتیم و تركیب جوان ری را به همراه باتجربه‌های قزوینی بازی را متعادل كردند اما درنهایت كاله در خانه پیروز شد.

حمیدی خاطرنشان كرد: تیم ری را با ترکیب سعید زنجانی، مجید رحمانی، امیررضا شهروش، سعید زنجانی و یزدان چگینی آغازکننده بازی بودند ولی در روند بازی ٧ بازیكن نیمكت نشین نشان دادند كه تیم ری را در مرحله یکدست شدن است.

سرمربی تیم «ری را» قزوین بابیان اینكه تیم ری را با این باخت جمع امتیازات خود را به شش رساند گفت: تیم ری را سه هفته استراحت می‌کند.