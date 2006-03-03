جابجايي 250 هزار مسافر نوروزي از پايانه كرج پيش بيني مي شود

معاون شركت حمل و نقل استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: اتوبوسهاي خصوصي مستقر در خارج از پايانه ها و مبادي ورودي شهرها ، منجر به ورشكستگي تعاوني هاي حمل و نقل شده است.

حسن عبدالملكي اظهار داشت: اتوبوسهاي متفرقه از معضلات بزرگ تعاوني هاي حمل ونقل هستند كه در سالهاي اخير نسبت به برخورد با آنها جديت لازم صورت نگرفته است.

وي اظهار داشت: وجود اتوبوسها و خودروهاي سواري شخصي در اطراف پل فرديس و بيرون از پايانه شهيد كلانتري كرج ، در همه ايام سال سبب ورشكستگي تعاوني هاي حمل و نقل شده است.

عبدالملكي با تاكيد بر ضرورت برخورد با جابجايي غير قانوني مسافر خاطر نشان كرد: پليس راهنمايي و رانندگي بايد در جمع آوري اتوبوسهاي خارج از پايانه هاي مسافربري كه اكثر اوقات سبب بروز ترافيك طولاني در ورودي كرج مي شوند ، با سازمان پايانه ها همكاري كند.

به گفته وي ، در طول 11 ماه گذشته بيش از 63 هزار دستگاه اتوبوس ، يك ميليون و500 مسافر را از پايانه شهيد كلانتري كرج حابجا كرده اند.