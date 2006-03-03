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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۵۱

در تعطيلات سال نو ؛

جابجايي 250 هزار مسافر نوروزي از پايانه كرج پيش بيني مي شود

پيش بيني مي شود در ايام نوروز بيش از 250 هزار نفر از پايانه شهيد كلانتري كرج براي انجام سفرهاي نوروزي استفاده كنند.

معاون شركت حمل و نقل استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: اتوبوسهاي خصوصي مستقر در خارج از پايانه ها و مبادي ورودي شهرها ، منجر به ورشكستگي تعاوني هاي حمل و نقل شده است.

حسن عبدالملكي اظهار داشت: اتوبوسهاي متفرقه از معضلات بزرگ تعاوني هاي حمل ونقل هستند كه در سالهاي اخير نسبت به برخورد با آنها جديت لازم صورت نگرفته است.

وي اظهار داشت: وجود اتوبوسها و خودروهاي سواري شخصي در اطراف پل فرديس و بيرون از پايانه شهيد كلانتري كرج ، در همه ايام سال سبب ورشكستگي تعاوني هاي حمل و نقل شده است.

عبدالملكي با تاكيد بر ضرورت برخورد با جابجايي غير قانوني مسافر خاطر نشان كرد: پليس راهنمايي و رانندگي بايد در جمع آوري اتوبوسهاي خارج از پايانه هاي مسافربري كه اكثر اوقات سبب بروز ترافيك طولاني در ورودي كرج مي شوند ، با سازمان پايانه ها همكاري كند.

به گفته وي ، در طول 11 ماه گذشته بيش از 63 هزار دستگاه اتوبوس ، يك ميليون و500 مسافر را از پايانه شهيد كلانتري كرج حابجا كرده اند.

کد مطلب 297303

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