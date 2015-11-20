به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ پرونده مرحله نخست مسابقات شنای قهرمانی باشگاه‌های کشور با معرفی سرزمین موج های آبی به عنوان تیم صدرنشین بسته شد.

مسابقات این مرحله روزهای پنج شنبه و جمعه در استخر قهرمانی آزادی تهران برگزار شد. رقابت پایاپای سرزمین موج های آبی و پاس قوامین تا عصر روز دوم هم ادامه داشت و در نهایت تیم مشهدی بر سکوی نخست ایستاد. سرزمین موج های آبی با ۱۰۶۵ امتیاز اول شد و پس از آن پاس قوامین ۹۹۸ امتیاز کسب کرد و در این مرحله به مقام دوم بسنده کرد. تیم مقاومت هم با ۹۰۶ امتیاز نخستین مرحله را با عنوان سومی به پایان رساند.

رقابتهای امسال با حضور ۱۱ تیم و در چهار مرحله برگزار خواهد شد. برگزاری هر چهار مرحله در استخر قهرمانی آزادی تهران و در دو نوبت صبح و عصر پیش بینی شده است. طبق اعلام کمیته برگزاری مسابقات مرحله دوم لیگ ۲۶و۲۷ آذر، مرحله سوم ۱۵و۱۶ بهمن و مرحله آخر هم ۱۳و۱۴ اسفند ۱۳۹۴ برگزار می‌شود.

بانک حکمت ایرانیان، پاس قوامین، سرزمین موج‌های آبی مشهد، شقایق عطر، شهیدشوشتری آموزشگاه‌های نیشابور، شهید شهبازی زنجان، مقاومت موج تهران، ناجیان راستین البرز، نفت امیدیه و نفت تهران ۱۱ تیم حاضر در سیزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاه‌های کشور هستند.