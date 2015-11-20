به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی که به خاطر هجومی برخی هواداران فولاد به اتاق کنفرانس نتوانست در نشست خبری پس از دیدار با فولاد شرکت کند، در جمع خبرنگاران حاضر در میکسدزون ورزشگاه غدیر اهواز گفت: این پیروزی را به روح غلامحسین مظلومی تقدیم می کنم. تیم ما امروز در شرایطی به پیروزی رسید که کمبودهای زیادی داشت. برخی بازیکنان اثرگذار را در اختیار نداشتیم و برخی بازیکنان هم که با تیم امید و تیم ملی بودند خسته بودند.

وی افزود: با این حال ما یک تیم هستیم که با اتحاد همه عوامل پشتیبانی، پزشکان، کادر فنی و بازیکنان توانستیم برابر فولاد نمایش خوبی داشته باشیم و به سه امتیاز برسیم. بازیکنانم در این دیدار با تمام وجود بازی کردند و من از عملکرد آنها راضی هستم و به همه خسته نباشید می گویم.

مظلومی که از دیر اضافه شدن بازیکنان تیم ملی به باشگاه ها گلایه داشت در این مورد گفت: من از این موضوع گلایه کردم چرا که ما وقتی به بازیکنی نیاز داریم مجبوریم از او استفاده کنیم. به همین خاطر احتمال مصدومیت بازیکنان بالا می رود و اگر این اتفاق رخ دهد تیم ملی هم از مصدومیت بازیکنان ضرر می کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان صحبت هایش از هواداران این تیم که در دیدار برابر اهواز هم حامی آبی پوشان بودند تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران عصر روز جمعه در هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر برابر فولاد خوزستان به برتری ۲ بر صفر رسید تا مجددا به صدر جدول برگردد و ۲۵ امتیازی شود.