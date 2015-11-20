پیروزی نماینده بسکتبال قم برابر مهرام تهران

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته چهارم لیگ دسته اول بسکتبال مردان کشور امروز جمعه دنبال شد و نماینده قم موفق شد به یک پیروزی دلچسب و خیره کننده دست یابد.
این بازی که حکم نخستین بازی خانگی تیم هیئت بسکتبال قم در این فصل را داشت غروب جمعه در سالن شهید رضاییان قم برگزار شد و در نهایت بسکتبالیستهای جوان قمی با ارائه یک بازی برتر از سد حریف خوشنام خود عبور کردند.
در این مسابقه بسکتبالیستهای قمی در هر ۴ کوارتر بازی فنی خوبی به نمایش گذاشتند و با برتری ۷۶ بر ۶۵ در پایان این مسابقه، مزد برتری و نمایش خوب خود را گرفتند.
تیم هیئت بسکتبال قم که امسال بدون اسپانسر در لیگ حاضر شده در هفته نخست با قرعه استراحت مواجه شد اما در هفته دوم در مصاف با کاله در مازندران مغلوب شد.
این تیم در هفته سوم و در دومین مصاف خود در قزوین از سد تیم ریرای این شهر عبور کرد و سرانجام دومین پیروزی خود را در قم با غلبه بر مهرام به دست آورد.
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