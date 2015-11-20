پیروزی تیم واترپلوی سپاهان مقابل نفت امیدیه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم واترپلوی فولاد مبارکه سپاهان عصر امروز در هفته چهارم لیگ برتر واترپلو مقابل تیم نفت امیدیه به پیروزی دست یافت.

این دیدار از ساعت ۱۵ امروز در استخر انقلاب شهر اصفهان آغاز شد و در نهایت با پیروزی طلایی‌پوشان اصفهان به پایان رسید.

بازیکنان تیم سپاهان برای کسب پیروزی در این مسابقه تلاش بسیاری کرده و در نهایت توانستند امتیاز مسابقه حساس خانگی را از آن خود کنند.

سپاهان که با توجه به شرایط تیم نفت امیدیه، به پیروزی در این مسابقه احتیاج داشت، تلاش کرد با کسب امتیاز بازی، در نهایت جای نفت را در رده سوم بگیرد.

تیم اصفهانی توانست با عملکرد مناسب خود، به هدفش دست پیدا کند و با نتیجه ۸ بر ۶ مقابل نفت امیدیه به پیروزی دست پیدا کند.

بازیکنان تیم سپاهان با پیروزی در این مسابقه، یک پله در جدول رده‌بندی صعود کرده و به جایگاه سوم جدول دست پیدا کردند.