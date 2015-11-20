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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۵۸

هفته نهم لیگ ستارگان قطر؛

تساوی ام‌صلال و الاهلی با حضور تیموریان و جباری

تساوی ام‌صلال و الاهلی با حضور تیموریان و جباری

تیم‌های فوتبال ام صلال و الاهلی در هفته نهم لیگ ستارگان قطر با حضور بازیکنان ایرانی خود به نتیجه تساوی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات هفته نهم لیگ ستارگان قطر امروز جمعه دو تیم الاهلی و ام صلال به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت. الاهلی تا دقیقه ۸۷ از حریفش پیش بود ولی گل مساوی در دقایق پایانی معادله پیروزی تیم کرانچار را به هم زد.

در تیم الاهلی مجتبی جباری از ابتدا در ترکیب حضور داشت ولی پژمان منتظری مدافع مصدوم الاهلی در لیست ۱۸ نفره این تیم قرار نداشت.

آندرانیک تیموریان هافبک ایرانی تیم ام صلال هم در نیمه نخست نیمکت نشین بود و در نیمه دوم به جای «جِرمی» وارد زمین شد. تیموریان در نیمه دوم از داور بازی کارت زرد گرفت.

کد مطلب 2973039

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