پایان هفته چهارم لیگ برتر واترپلو با صدرنشینی نزاجا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ در آخرین دیدار هفته چهارم لیگ برتر واترپلو تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و نیروی زمینی ارتش به مصاف هم رفتند.

این دیدار از ساعت ۱۸:۰۰ امروز جمعه به میزبانی تیم ارتش در استخر بین المللی ۹دی مجموعه ورزشی شیرودی برگزار شد. دو تیم بدون شکست لیگ در این دیدار جذاب و پر فراز و نشیب مقابل هم قرار گرفتند که در پایان نیروی زمینی ارتش با نتیجه ۹ بر ۸ پیروز این مسابقه لقب گرفت.

این چهارمین پیروزی متوالی نزاجا بود. این تیم اکنون با ۸ امتیاز به تنهایی در صدر جدول قرار دارد.

در دیگر بازی های این هفته هم ابتدا نفت و گاز گچساران پذیرای شهید نوفلاح بود. این دیدار نزدیک و پایاپای در نهایت با حساب ۱۰ بر ۸ به سود گچسارانی ها به پایان رسید تا این تیم نخستین دو امتیاز خود در این دوره از رقابتها را دشت کند.

نفت امیدیه هم در اصفهان به مصاف فولاد مبارکه سپاهان رفت. مسابقه‌ای غیرقابل پیش بینی که حاصل کار آن بازگشت سپاهان به جمع مدعیان شد. سپاهان میزبان در این مسابقه ۸ بر ۶ نماینده پرقدرت امیدیه را شکست داد و با چهار امتیاز به رده سوم جدول رسید.