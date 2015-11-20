امیدوارم با استیماچ قهرمانی را ازآن خود کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شریفی شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش مقابل نفت تهران در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی درباره اینکه آیا گل به ثمر رسیده سپاهان توسط او به ثمر رسیده یا خیر، اظهار داشت: در آن صحنه من حرکت کردم و توپ به پشت پای من هم خورد اما در نهایت تیم گل زده و خوشحال هستم که همه گل زدند و در نهایت پیروزی را ازآن خود کردیم.

وی افزود: این مسابقه، بازی خیلی سخت و مهمی بود و ما همه تمرکز خود را برای پیروزی به کار بستیم، باید با تاکتیک‌های مربی جدید خود را وفق می‌دادیم.

مهاجم سپاهان با بیان اینکه نفت تیم بسیار خوبی بوده و جایگاه اصلی این تیم، اینجا نیست، تصریح کرد: خوشحال هستم در روزی که بازیکنان همدل بودند، این پیروزی را به دست آوردیم و به هواداران تیم که خیلی منتظر پیروزی تیم بودند، تقدیم کردیم.

وی ادامه داد: استیماچ مربی بسیار خوبی بوده و سابقه بسیار خوبی دارد و من چیزهای بسیار از او یاد گرفته‌ام و امیدوار هستم که در ادامه بتوانیم با حضور او پیشرفت کنیم.

شریفی اضافه کرد: این مسابقه دو پنالتی داشت و به نظر من پنالتی اعلام شده از حبیب صحیح نبود اما در نهایت به تصمیمات داور مسابقه احترام می‌گذارم.