ابوالفضل حمزه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های تنیس روی میز آزاد و رده‌بندی نونهالان پسر كشور عصر جمعه با قهرمانی رادین خیام از تهران به پایان رسید.

دبیر هیئت تنیس روی میز استان قزوین افزود: در پایان این مسابقات كه در خانه تنیس روی میز غدیر قزوین برگزار شد، محمدحسین پور موسوی از مازندران نایب‌قهرمان و نوید شمس از البرز سوم شد.

وی بابیان اینکه در این رقابت‌ها ۱۳۶ ورزشکار از ۲۰ استان کشور شرکت داشتند افزود: پس از پایان دور مقدماتی كه با صعود ۶ بازیكن برتر همراه بود، نفرات برگزیده مرحله پایانی كه ۱۴ تن بودند، در پایان رادین خیام بود با ۱۲ برد، یک شكست قهرمان شد و مقام‌های دوم و سوم هم به محمدحسین پور موسوی از مازندران و نوید شمس از البرز رسید.

حمزه‌ای خاطرنشان کرد: مبین علی پور از آذربایجان غربی، ایلیا جهانفر از كرمانشاه و محمدامین صمدی از تهران به ترتیب در مکان‌های چهارم تا ششم ایستادند .

دبیر هیئت تنیس روی میز استان قزوین یادآور شد: سر داوری و داوری این بازی‌ها به ترتیب بر عهده داریوش ضرغام پور و مرتضی گلشاهی بود و علیرضا حجازیان هم ناظر این مسابقات بودند.

مسابقات تنیس روی میز نونهالان کشور به مدت سه روز در خانه تنیس روی میز غدیر قزوین برگزار شد.