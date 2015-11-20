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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۲۰:۴۷

دبیر هیئت تنیس روی میز استان قزوین:

رقابت‌های تنیس روی میز نونهالان کشور به پایان رسید

رقابت‌های تنیس روی میز نونهالان کشور به پایان رسید

قزوین- دبیر هیئت تنیس روی میز استان قزوین گفت: رقابت‌های تنیس روی میز آزاد و رده‌بندی نونهالان پسر كشور با معرفی نفرات برتر پایان یافت.

ابوالفضل حمزه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های تنیس روی میز آزاد و رده‌بندی نونهالان پسر كشور عصر جمعه با قهرمانی رادین خیام از تهران به پایان رسید.

 دبیر هیئت تنیس روی میز استان قزوین افزود: در پایان این مسابقات كه در خانه تنیس روی میز غدیر قزوین برگزار شد، محمدحسین پور موسوی از مازندران نایب‌قهرمان و نوید شمس از البرز سوم شد.

وی بابیان اینکه در این رقابت‌ها ۱۳۶ ورزشکار از ۲۰ استان کشور شرکت داشتند افزود: پس از پایان دور مقدماتی كه با صعود ۶ بازیكن برتر همراه بود، نفرات برگزیده مرحله پایانی كه ۱۴ تن بودند، در پایان رادین خیام بود با ۱۲ برد، یک شكست قهرمان شد و مقام‌های دوم و سوم هم به محمدحسین پور موسوی از مازندران و نوید شمس از البرز رسید.

حمزه‌ای خاطرنشان کرد: مبین علی پور از آذربایجان غربی، ایلیا جهانفر از كرمانشاه و محمدامین صمدی از تهران به ترتیب در مکان‌های چهارم تا ششم ایستادند .

دبیر هیئت تنیس روی میز استان قزوین یادآور شد: سر داوری و داوری این بازی‌ها به ترتیب بر عهده داریوش ضرغام پور و مرتضی گلشاهی بود و علیرضا حجازیان هم ناظر این مسابقات بودند.

مسابقات تنیس روی میز نونهالان کشور به مدت سه روز در خانه تنیس روی میز غدیر قزوین برگزار شد.

کد مطلب 2973049

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