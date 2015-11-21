تهیه برنامه کاهش خطای پزشکی/تشکیل «پلیس پزشکی» منتفی است

دکتر علیرضا زالی در گفتگو با خبرنگار مهر، به راه اندازی مرکز پیشگیری از قصور جرائم پزشکی در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: به دلیل ماهیت این مجموعه، اغلب افراد غیر پزشک، حقوقدان، جامعه شناس و افرادی از سیستم قضائی در مرکز پیشگیری از قصور جرائم پزشکی دور هم آمده اند.

وی با اعلام اینکه این مرکز تاکنون سه جلسه برگزار کرده است، افزود: این افراد مشغول طراحی و تهیه پروتکل هایی هستند که ما با یک برنامه جامع و سیستماتیک، به سمت کاهش خطای پزشکی حرکت کنیم.

زالی در ادامه با فعال خواندن مرکز پیشگیری از قصور جرائم پزشکی، تاکید کرد: دبیر این مرکز، معاون وزیر دادگستری است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران به برنامه های آموزشی این مرکز برای جامعه پزشکی اشاره کرد و افزود: برنامه های این مرکز در راستای کاهش خطاهای پزشکی، تهیه و تعریف می شود. بطوریکه در وهله اول، به دنبال مصوبات این مرکز، ما مجموعه قوانین و مستندات مربوط به بحث نظام نامه های انتظامی پزشکی را در قالب یک کتابچه برای سراسر کشور ارسال کرده ایم.

زالی با اشاره به انجام آخرین تغییرات در کتابچه مربوط به نظام نامه های انتظامی پزشکی، گفت: ویرایش نوین بر روی این کتابچه انجام شده است. همچنین، یک نشست با روسای هیئت های بدوی انتظامی در سال گذشته با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار کردیم که کارگروه دو روزه بود که یک بخش از این کارگروه ها به بحث پیشگیری از جرائم و قصور پزشکی اختصاص داشت.

وی در ارتباط با لغو پروانه مطب پزشکان متخلف در کشور، توضیح داد: لغو پروانه بر اساس تصمیم سازمان نظام پزشکی، به استان ها تفویض اختیار شده است. بنابراین، آمار کشوری در ماه های بهمن و اسفند آماده می شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در واکنش به ضرورت تشکیل پلیس پزشکی در کشور، اظهارداشت: مطلقا نیازی این نوع پلیس نیست. زیرا، میزان خطا در جامعه پزشکی بسیار ناچیز است. بطوریکه تعزیرات استان تهران، آماری که در حوزه پزشکی داده با آمار سازمان نظام پزشکی خیلی نزدیک است.