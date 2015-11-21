خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: باغات انجیر سیاه شهرستان پلدختر به‌عنوان قطب انجیر سیاه ایران و مرکز تولید زودرس‌ترین انجیر سیاه جهان این روزها حال‌وروز خوشی ندارند؛ سیلاب انجیرها را سیاه‌بخت کرده و باغداران این منطقه را که تنها منبع درآمد آن‌ها از این باغات تأمین می‌شود ، مستاصل کرده است.

وقوع سیلاب ازیک‌ طرف و بیمه نبودن محصولات کشاورزی و باغی از طرف دیگر موجب شده که بهره‌برداران این منطقه کاسه «چه کنم» به دست‌ بگیرند.

این در حالی است که مسئولان شهرستانی و استانی نیز می‌گویند تا زمانی که دولت در این زمینه کمکی نکند ما نیز نمی‌توانیم چاره‌ای برای باغداران خسارت‌دیده این شهرستان داشته باشیم تا باغات انجیر سیاه لرستان که سال قبل بی‌آبی و خشک‌سالی دار و ندارشان را گرفت این‌بار در مصیبت سیلاب عزادار شوند.

دسترنج باغداران را سیلاب با خود برد

خسرو آزادی از باغداران منطقه زیودار پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: صاحب حدود دو هکتار باغ انجیر هستم، سیلاب به داخل باغم که در مسیر رودخانه است وارد و باعث شد که کوهی از سنگ، رسوبات و گل‌ولای آن را فراگیرد.

وی می‌افزاید: درآمد و تأمین هزینه زندگی خود و خانواده‌ام تنها از طریق این باغ تأمین می‌شود اما سیلاب آن را نابود کرده و نمی‌دانم خرج و مخارج یک‌ساله خود را چگونه تأمین کنم.

علی میری باغدار دیگر منطقه زیودار نیز می‌گوید: طغیان آب رودخانه و شدت زیاد سیلاب باعث شده که درختان باغ من از ریشه کنده شوند و این در حالی است که برای این باغ هزینه‌های زیادی صرف کرده بودم.

وی می‌افزاید: هم‌اکنون که همه‌چیز یک‌شبه به‌ وسیله سیل از بین رفته، مانده‌ام که چگونه حتی پاسخگوی زن و فرزندانم باشم.

قطب انجیر ایران سیاه‌بخت شد

مرتضی باقر نژاد دهیار روستای «سرنجه زیودار» پلدختر نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: مسیر آب رودخانه که از وسط روستا می‌گذرد حدود چهار کیلومتر بوده که به‌دنبال بارندگی‌های شدید آب این رودخانه طغیان کرده است.

وی ادامه می‌دهد: سیلاب اخیر، حصارهای سیمانی دور باغات انجیر را تخریب کرده و خسارت واردشده به این باغ‌ها در نوع خود بی‌سابقه است.

دهیار روستای سرنجه زیودار با بیان اینکه باغات منطقه زیودار شهرستان پلدختر به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید انجیرسیاه در کشور شناخته‌شده است ادامه می‌دهد: انجیر این منطقه دارای کیفیت بالایی بوده که به سایر استان‌های کشور و حتی به کشورهای خارجی صادر می‌شود و این در حالی است که سیلاب موجب از بین رفتن آن‌ها شده است.

باقر نژاد بابیان اینکه باغداران منطقه دیودار براثر وقوع سیلاب ضرر فراوانی متحمل شده‌اند گفت: درآمد مرم این منطقه از طریق این باغات حاصل می‌شود؛ این در حالی است که وقوع سیلاب منجر به ایجاد مشکلات فراوانی برای مردم این منطقه شده است.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که اهالی این منطقه علت بیمه نکردن محصولات خود را تعرفه‌های بالای بیمه، پرداخت نشدن به‌ موقع خسارات و درآمد پایین باغداران عنوان می‌کنند و می‌گویند: امیدواریم مسئولان همکاری و اقدامات لازم را برای جبران این خسارات داشته باشند.

ده‌ها هکتار باغ انجیر از بین رفت

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این شهرستان دارای هزار و ۳۵۰ هکتار باغ انجیر سیاه است عنوان می‌کند: در این حوزه سه هزار و ۳۷۵ نفر فعال هستند و میزان تولید سالانه انجیر این شهرستان ۲۰ هزار تن است.

علی نظر نظری بابیان اینکه سیل و سرمای پاییز اخیر به باغ‌های انجیر پلدختر خسارت فراوانی وارد کرده است یادآور می‌شود: این امر موجب شده باغداران این شهرستان متضرر شده و این در حالی است که هیچ‌یک از باغات این شهرستان بیمه نیستند.

وی بابیان اینکه ده‌ها هکتار از باغات انجیر مثمر منطقه «بن لار» و «زیودار» به دلیل وقوع سیلاب از بین رفته است می‌گوید: همچنین جاده‌های بین مزارع و عشایری این شهرستان نیز بین ۲۰ تا ۶۰ درصد خسارت‌دیده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر همچنین با اشاره به تخریب سه‌دهنه پل در جاده‌های بین مزارع این شهرستان براثر سیلاب تصریح می‌کند: همچنین ده‌ها هکتار از اراضی کشاورزی پلدختر به دلیل طغیان رودخانه زیرآب رفته است.

نظری همچنین از وارد شدن خسارت به ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی این شهرستان خبر می‌دهد.

وقتی بیمه محصولات کشاورزی جدی گرفته نمی‌شود

فرماندار شهرستان پلدختر نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت فراوان به حوزه کشاورزی و باغداری این شهرستان براثر سیلاب می‌گوید: به‌طور حتم ما پیگیر حل مشکلات این کشاورزان و باغداران خواهیم بود و از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

نورالدین درمنان اضافه می‌کند: سیل به باغ‌های انجیر منطقه زیودار خسارت زیادی وارد کرده به‌طوری‌که این خسارت‌ها برای کشاورزان و باغداران غیرقابل‌جبران است.

وی بابیان اینکه متأسفانه اراضی کشاورزی این شهرستان بیمه نیستند ادامه می‌دهد: در این راستا برگزاری کلاس‌های آموزشی در رابطه با مزایای بیمه محصولات کشاورزی برای بهره‌برداران این شهرستان ضروری است.

فرماندار شهرستان پلدختر با تأکید براینکه بیمه نشدن باغات و محصولات کشاورزی یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در این شهرستان محسوب می‌شود می‌گوید: باید با نهادینه کردن فرهنگ بیمه در این شهرستان زمینه را برای بیمه محصولات کشاورزی از سوی بهره‌برداران فراهم آوریم.

درمنان تصریح می‌کند: در این راستا پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت‌دیده که محصولات آن‌ها نیز بیمه نیست به کمک دولت بستگی دارد و درصورتی‌که دولت در این رابطه کمکی داشته باشد غرامت به کشاورزان و باغداران خسارت‌دیده پرداخت خواهد شد.