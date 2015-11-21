۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۶:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تشریح جزئیات جلسه استانداران سابق تهران

استاندار سابق تهران از جلسه ۶ استاندار سابق تهران در دفتر استاندار خبر داد و گفت: اوضاع استانداری خوب است و این جلسات بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا در جلسه استانداران ادوار تهران در دفتر استاندار تهران حضور داشتید، گفت: بله در این جلسه حاضر بودم و غیر از من آقایان طاهری، آیت اللهی، حبیبی، نجفی و رحمانی همراه با مهندس هاشمی و اعضای دبیرخانه مجمع استانداران ادوار تهران نیز حضور داشتند. دستور جلسه هم در مورد جذب سرمایه گذار برای پایتخت و همچنین تهران پساتحریم بود که قرار شد جلسه آینده در مورد تهران پساتحریم عمیق تر گفتگو و بحث کنیم.

استاندار سابق تهران با بیان اینکه این جلسه برای دومین بار است که در استانداری تهران (دولت یازدهم) برگزار می شود، گفت: این جلسات خیلی خوب است و اگر این جلسات برای وزرای هر وزارتخانه انجام می شد قطعا با بیان دیدگاه ها و تجربیات ثمرات خوبی را به همراه داشت. به دلیل این عدم ارتباطات وزرای قبلی و جدید، دائم هم را نقد کرده اند در حالی که می توانست بهتر باشد.

تمدن در پاسخ به اینکه وضعیت استانداری را نسبت به دولت قبل چگونه می بینید، گفت: خوب می بینم. بدون تردید با مقایسه شرایط موجود شرایط استانداری مطلوب است.

کد مطلب 2973064

