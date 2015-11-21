تشریح جزئیات جلسه استانداران سابق تهران

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا در جلسه استانداران ادوار تهران در دفتر استاندار تهران حضور داشتید، گفت: بله در این جلسه حاضر بودم و غیر از من آقایان طاهری، آیت اللهی، حبیبی، نجفی و رحمانی همراه با مهندس هاشمی و اعضای دبیرخانه مجمع استانداران ادوار تهران نیز حضور داشتند. دستور جلسه هم در مورد جذب سرمایه گذار برای پایتخت و همچنین تهران پساتحریم بود که قرار شد جلسه آینده در مورد تهران پساتحریم عمیق تر گفتگو و بحث کنیم.

استاندار سابق تهران با بیان اینکه این جلسه برای دومین بار است که در استانداری تهران (دولت یازدهم) برگزار می شود، گفت: این جلسات خیلی خوب است و اگر این جلسات برای وزرای هر وزارتخانه انجام می شد قطعا با بیان دیدگاه ها و تجربیات ثمرات خوبی را به همراه داشت. به دلیل این عدم ارتباطات وزرای قبلی و جدید، دائم هم را نقد کرده اند در حالی که می توانست بهتر باشد.

تمدن در پاسخ به اینکه وضعیت استانداری را نسبت به دولت قبل چگونه می بینید، گفت: خوب می بینم. بدون تردید با مقایسه شرایط موجود شرایط استانداری مطلوب است.