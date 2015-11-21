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۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳

مدیرکل محیط زیست هرمزگان خبر داد:

زیستگاه‌ خرس‌ سیاه‌ آسیایی‌ ثبت‌ می‌شود

زیستگاه‌ خرس‌ سیاه‌ آسیایی‌ ثبت‌ می‌شود

بندرعباس - مدیرکل محیط زیست هرمزگان گفت: زیستگاه خرس سیاه آسیایی به عنوان منطقه حفاظت شده ملی در سازمان محیط زیست ثبت می‌شود.

مجید وفادار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه های این سازمان برای حفاظت از گونه در معرض انقراض خرس سیاه آسیایی بیان داشت: تحقیقات دانشگاهی در مورد زیستگاه و رژیم غذایی خرس سیاه آسیایی در هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان انجام شده بود. از سال ۱۳۸۸ سازمان محیط زیست هرمزگان مستقیما وارد شد و حفاظت و ادامه تحقیقات را به عهده گرفت.

وی با بیان اینکه خرس سیاه آسیایی زیرگونه بلوچی در خطر انقراض قرار دارد عنوان کرد: زیستگاه این جانور بین سه استان هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان مشترک است که بیشترین مشاهدات خرس سیاه آسیایی در شهرستان بشاگرد و شهرستان رودان بوده است. نکته مهم در این میان این است که حمایت و نگهداری از خرس سیاه آسیایی اعتبارات زیادی می طلبد.

وفادار اظهار داشت: زیستگاه خرس سیاه آسیایی در شهرستان بشاگرد و رودان به عنوان مناطق حفاظت شده در سازمان محیط زیست ثبت ملی خواهد شد.

وی در ادامه  از ثبت ۵ جزیره به عنوان پارک حفاظت شده دریایی در استان هرمزگان خبر داد و بیان داشت: پنج جزیره کیش، هنگام، لارک، فارور و بنی فارور به عنوان پارک دریایی (مناطق حفاظت شده) مشخص شده اند. مراحل تایید و مقدماتی این پنج جزیره به اتمام رسیده و منتظر مصوبه نهایی شورای عالی حفاظت محیط زیست هستیم.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان عنوان کرد: ۸۹۰ هزار و ۹۹ هکتار از اراضی استان هرمزگان شامل ۱۹ منطقه حفاظت شده، چهار تالاب بین المللی و دو ذخیرگاه زیست کره معادل ۱۲ درصد مساحت کل استان در لیست مناطق حفاظت شده ملی و بین المللی ثبت شده است که مناطق حفاظت شده استان باید به ۱۶ درصد کل مساحت استان برسد.

کد مطلب 2973084

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