مجید وفادار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه های این سازمان برای حفاظت از گونه در معرض انقراض خرس سیاه آسیایی بیان داشت: تحقیقات دانشگاهی در مورد زیستگاه و رژیم غذایی خرس سیاه آسیایی در هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان انجام شده بود. از سال ۱۳۸۸ سازمان محیط زیست هرمزگان مستقیما وارد شد و حفاظت و ادامه تحقیقات را به عهده گرفت.

وی با بیان اینکه خرس سیاه آسیایی زیرگونه بلوچی در خطر انقراض قرار دارد عنوان کرد: زیستگاه این جانور بین سه استان هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان مشترک است که بیشترین مشاهدات خرس سیاه آسیایی در شهرستان بشاگرد و شهرستان رودان بوده است. نکته مهم در این میان این است که حمایت و نگهداری از خرس سیاه آسیایی اعتبارات زیادی می طلبد.

وفادار اظهار داشت: زیستگاه خرس سیاه آسیایی در شهرستان بشاگرد و رودان به عنوان مناطق حفاظت شده در سازمان محیط زیست ثبت ملی خواهد شد.

وی در ادامه از ثبت ۵ جزیره به عنوان پارک حفاظت شده دریایی در استان هرمزگان خبر داد و بیان داشت: پنج جزیره کیش، هنگام، لارک، فارور و بنی فارور به عنوان پارک دریایی (مناطق حفاظت شده) مشخص شده اند. مراحل تایید و مقدماتی این پنج جزیره به اتمام رسیده و منتظر مصوبه نهایی شورای عالی حفاظت محیط زیست هستیم.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان عنوان کرد: ۸۹۰ هزار و ۹۹ هکتار از اراضی استان هرمزگان شامل ۱۹ منطقه حفاظت شده، چهار تالاب بین المللی و دو ذخیرگاه زیست کره معادل ۱۲ درصد مساحت کل استان در لیست مناطق حفاظت شده ملی و بین المللی ثبت شده است که مناطق حفاظت شده استان باید به ۱۶ درصد کل مساحت استان برسد.