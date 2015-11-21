نوشیدن قهوه در کاهش خطر مرگ زودهنگام افراد تاثیر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه هاروارد در مطالعه اخیر خود به بررسی مزایای قهوه کافئین دار و بدون کافئین پرداخته و دریافتند که هر دو نوع قهوه مانع از وقوع مرگ زودهنگام در افراد می شوند.

«فرانک هو»، سرپرست تیم تحقیق و استاد تغذیه و اپیدمیولوژی دانشکده سلامت عمومی هاروارد، در این باره می گوید: «این مطالعه شواهد بیشتری را نشان می دهد که مصرف متعادل قهوه ممکن است مزایایی را برای سلامت به همراه داشته و موجب کاهش مرگ زودهنگام ناشی از بیماری های مختلف شود.»

این مطالعه شامل ۲۰۸,۵۰۱ فرد شرکت کننده بود، و شرکت کنندگان در طول مدت چهار سال پرشسنامه های مربوط به رژیم غذایی خود را تکمیل کرده بودند. محققان در طول این مدت، مصرف قهوه در بین این افراد را پیگیری کردند و متوجه الگویی شدند که مستقیما با میزان میانگین قهوه مصرفی آنها در طول روز مرتبط بود.

افرادی که روزی ۳ تا ۵ فنجان قهوه می نوشند، کمتر در معرض مرگ ناشی از بیماری هایی نظیر بیماری قلبی، دیابت نوع ۲، پارکینسون و حتی خودکشی قرار دارند. در این مطالعه، محققان عوامل زیست محیطی تاثیرگذار بر مرگ نظیر سیگار کشیدن، شاخص توده بدنی، میزان فعالیت بدنی، مصرف الکل و سایر عوامل رژیمی را نیز مدنظر قرار دادند. در نهایت مشخص شد که قهوه با کاهش نرخ مرگ مرتبط است.

دکتر «مینگ دینگ»، یکی از اعضای تیم تحقیق و دانشجوی دکترای دانشگاه هاروارد، در این باره عنوان کرد: «ترکیبات بیواکتیو موجود در قهوه موجب کاهش مقاومت به انسولین و التهاب بدنی می شود. قهوه ماده بسیار پیچیده ایی است. اشاره دقیق به اینکه هر یک از بخش های قهوه دارای چه مزایایی هستند بسیار دشوار است.»