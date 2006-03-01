نشريه "پريمير" بدترين فيلم هاي اسكاري را معرفي كرد

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر"، اين نشريه كه شهرتش را وامدار نظرسنجي هاي پياپي و معرفي ترين هاست، اين بار اسامي بهترين فيلم ها و بدترين فيلمهايي را كه ازسوي آكادمي اسكار مورد نوازش قرارگرفته اند، معرفي كرد .

منتقدان نشريه "پريمير" دركنار معرفي "شيكاگو" ، "اليور" و "بانوي زيباي من" به عنوان بدترين آثار، فيلمهاي ديگري چون "زيبايي آمريكايي"، "دور دنيا در هشتاد روز" و "بزرگترين شو برروي زمين" را به اين ليست افزودند.



اين درحالي است كه ليست بهترين فيلمهايي كه توسط هيات داوران شناسايي و موفق به كسب تنديس اسكار شدند در برگيرنده نام هايي چون " يك شب اتفاق افتاد "، " همه چيز در باره حوا "، " لارنس عربستان "، " آني هال "، " پدرخوانده " و " در بار انداز " است .

با نزديك شدن به زمان برگزاري مراسم اسكار، نظرسنجي هاي بسياري مطرح شده است كه هر كدام در صدد آزمودن ميزان شانس فيلمها، بازيگران و فيلمسازان در كسب تنديس طلايي است.

مراسم اسكار امسال در روز 5 مارس ( 14 اسفند ) برگزار مي شود.