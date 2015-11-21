بشار الجعفری: ترکیه عامل اصلی رنج مردم سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، «بشار الجعفری» نماینده سوریه در سازمان ملل، طی سخنرانی در نشست بررسی چالش های مهاجران غیرقانونی سازمان ملل، اعلام کرد: دلیل اصلی مهاجرت در خاور میانه، تروریسم و اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی کشورهای عربی و همچنین جنگ آمریکا در عراق و دیگر کشورهای منطقه است.

وی گفت: ترکیه عامل اصلی رنج مردم سوریه و مهاجرت آنان است که حمایت این کشور از گروه های تروریستی و تسهیل ورود آنها به اراضی سوریه از طریق مرزهای خود با این کشور بمثابه نقض قوانین و معاهدات بین المللی است.

نماینده سوریه در ادامه افزود: دولت سوریه اعلام کرده است که هدف راهبردی اش در آینده، بازگرداندن مهاجران و پناهجویان جنگ زده سوری به مناطقی است که ارتش سوریه آن ها را از وجود تروریست ها پاکسازی است کرده است.