به گزارش خبرنگار مهر، نارضایتی مسئولان باشگاه الغرافه قطر از نتایج تیم فوتبال این باشگاه در لیگ ستارگان در نهایت منجر به ایجاد تغییر در کادر فنی این تیم شد. در حالی که «چاموسکا» برزیلی با الغرافه آنطور که باید و شاید نتیجه نگرفته، مسئولان باشگاه پیش از دیدار این تیم در هفته نهم اعلام کردند که با «دیگو آگیره» به توافق رسیده‌اند.

آگیره در سال‌های گذشته سابقه کار در تیم‌های الریان و الغرافه را در کارنامه دارد.

مسعود شجاعی هافبک ایرانی تیم الغرافه است که باید از این به بعد زیر نظر یک مربی اروگوئه‌ای به کارش در این تیم ادامه بدهد.