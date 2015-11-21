ارتباط ملت های مسلمان موجب رفع بدبینی می شود/توسعه روابط فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی «زولفی تومان» رییس کتابخانه ملی ترکیه در دیدار با استاندار خراسان رضوی ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران اظهار کرد: این سفر بنا به دعوت رسمی رییس کتابخانه ملی ایران صورت گرفت.

وی به امضا پروتکل همکاری فرهنگی و کتابخانه ای بین ترکیه و کشورمان در سال ۲۰۰۸ اشاره کرد و افزود: تسریع در اجرایی شدن مفاد این قرار داد از جمله موضوعات مورد بحث در این سفر بود.

رییس کتابخانه ملی ترکیه، زیارت بارگاه منور رضوی را توفیقی مضاعف دانست و گفت: خراسان رضوی ظرفیت های فرهنگی فراوانی دارد.

تومان تاکید کرد: به عنوان یک وظیفه سازمانی و انسانی برای توسعه روابط فرهنگی و کتابخانه ای با جمهوری اسلامی ایران و این استان، تلاش خواهم کرد

ویاز وجود یک هزار و ۳۰۰ نسخه کتاب خطی نفیس مربوط به تاریخ شیعه و ایران در کتابخانه ملی ترکیه خبر داد و گفت: باید از این منابع برای تقویت ارتباطات استفاده شود.

رییس کتابخانه ملی ترکیه تصریح کرد: ما اگر بخواهیم تاریخ و تمدن کشور خود را بهتر بشناسیم باید نسبت به تاریخ کشورهای منطقه که اشتراکات فرهنگی با آنان داریم نیز به خوبی شناخت پیدا کنیم.

ارتباط ملت های مسلمان موجب رفع بدبینی می شود

استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدارسفر رییس کتابخانه ملی ترکیه را سر آغازی بر توسعه هر چه بیشتر مناسبات فرهنگی بین دو کشور و استان دانست و گفت:هرچه ارتباط ملت های مسلمان با یکدیگر گسترش یابد و مردم با عینک بد بینی به یکدیگر نگاه نکنند؛ شاهد اتحاد و انسجام بیشتر امت اسلامی خواهیم بود.

علیرضا رشیدیان اظهار امیدواری کرد: با تحقق این مهم شاهد روزی باشیم که جنگ و خونریزی در کشورهای اسلامی خاتمه یافته و مسلمانان در کمال آرامش و برادری با یکدیگر زندگی می کنند.

وی با اشاره به انتخاب مشهد در سال ۲۰۱۷ به عنوان پایتخت فرهنگ جهان اسلام، نقش کتابخانه های ملی را به عنوان مخزن تاریخ و هویت ملت ها تاثیر گذار دانست و افزود: باید از این فرصت برای ارائه ظرفیت ها و توانمندی های تاریخ و فرهنگ اسلام، استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی به وجود یک مجموعه ۱۴ جلدی از تاریخ نیشابور در کتابخانه ملی ترکیه اشاره کرد و گفت: انتظار داریم یک نسخه از این مجموعه برای بهره برداری در اختیار دانشگاه های استان قرار گیرد.

وی تبادل هیات های فرهنگی و زمینه بهره برداری فرهیختگان دو کشور از منابع و نسخ موجود در کتابخانه ها را گامی مهم در تعمیق و گسترش تبادلات فرهنگی بین ترکیه و خراسان رضوی دانست.

وی همچنین با اشاره به مشترکات تاریخی و فرهنگی دو کشور، اظهار داشت: باید از این ظرفیت برای توسعه تعاملات فرهنگی بین خراسان رضوی و ترکیه، استفاده کنیم.

وی افزود: خراسان رضوی که آوازه و شهرت آن تا هند، پاکستان، افغانستان و ترکیه رفته است از دیر باز مهد پرورش ادیبان، شاعران و نام آوران بزرگی بوده که همواره در تاریخ منشا اثر بوده و هستند.

استاندار خراسان رضوی گفت: از جمله آن ها می توان به حاج بکتاش ولی، مولانا و امام محمد غزالی سه شخصیت فرهیخته که باعث پیوند بیشتر فرهنگی میان دو ملت می شوند؛ اشاره کرد.

رشیدیان، از وجود بارگاه منور رضوی در مشهد مقدس به عنوان عظیم ترین ظرفیت فرهنگی کشور یاد و تصریح کرد: به مدد این مهم، سالانه میزبان ۲۵ میلیون زائر داخلی و دو میلیون زائر خارجی هستیم.

وی با بیان این که موضوع مطالعه در گردشگری مغفول مانده است؛ تاکید کرد: باید از این ظرفیت برای آشنایی بیشتر با فرهنگ، آداب و رسوم اقوام مختلف استفاده کرد؛ به همین منظور آستانقدس رضوی کتابخانه ای غنی در جوار حرم مطهر احداث کرده که از افتخارات ملی ما محسوب می شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: هم اکنون بیش از دو هزار و ۱۰۰ کتابخانه در این استان فعال است و اعضای آن از خدمات آن ها بهره مند می شوند.

رشیدیان اظهار داشت: خراسان رضوی با دارا بودن حوزه های علمیه ممتاز، حدود ۳۰۰ مرکز آموزش عالی و بیش از ۳۲۰ هزار دانشجو، از جمله استان های دانشگاهی کشور به شمار می رود.

وی ادامه داد: تنها در سال گذشته، شش هزار عنوان کتاب با ۱۱ میلیون تیراژ در خراسان رضوی منتشر شده است که این نشان از جایگاه کتاب و کتابخوانی در بین مردم استان دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به استقرار کنسولگری ترکیه در مشهد، گفت: نقش دیپلمات ها و نمایندگی های سیاسی در توسعه روابط بسیار مهم است و امیدواریم با افتتاح رسمی این دفتر شاهد ارتقای مناسبات خراسان رضوی و ترکیه باشیم.



ممت دوغان سرکنسول ترکیه در مشهد نیز با تقدیر از حمایت های استانداری و نمایندگی وزارت خارجه در شمال و شرق کشور در راستای راه اندازی کنسولگری این کشورگفت: افتتاح رسمی این دفتر به دلیل انتخابات زود هنگام در ترکیه، به تعویق افتاد.

وی افزود: با تمام توان برای توسعه مناسبات در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تلاش می کنیم.