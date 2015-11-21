روند کند احداث تصفیه خانه آب محلات/اختلاف نظر کارشناسان و مسئولین

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: احداث تصفیه خانه آب شرب شهرستان محلات از دی ماه ۱۳۹۳ آغاز شد ولی پس از مدتی به دلیل مشکلات مالی متوقف شد.

به کمک یکی از خیرین شهرستان محلات کار احداث این تصفیه خانه از ابتدای سال جاری مجددا آغاز شد و بنا بود تصفیه خانه در شهریورماه به بهره برداری برسد که باز هم به دلیل عدم تامین اعتبار کافی، بهره برداری از این پروژه محقق نشد. با توجه به تامین بخش عمده ای از آب شرب شهرستان محلات از سد کوچری و احتمال آلودگی آب، نیاز به ساخت سریع تر این تصفیه خانه احساس می شود.

کمبود اعتبار عامل تاخیر در احداث تصفیه خانه محلات

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان محلات در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراحل ساخت تصفیه خانه محلات در حال انجام است ولی به علت مشکلات مالی کند پیش می رود.

عباس نظری با بیان اینکه تصمیم داریم در صورت تامین اعتبار، دهه فجر امسال این تصفیه خانه را به بهره برداری برسانیم، اظهار داشت: حدود ۸۰ درصد از کار ساخت مخزن هزار لیتری تصفیه خانه آب شرب محلات انجام شده و دستگاه های آن نیز خریداری شده است و به زودی بارگیری و در محل نصب می شوند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان محلات افزود: در حال حاضر میزان برداشت آب از سد کوچری ۶۰ لیتر بر ثانیه است که در صورت تکمیل تصفیه خانه این میزان به ۱۰۰ لیتر بر ثانیه افزایش می یابد.

نظری عنوان کرد: این تصفیه خانه ظرفیت تصفیه آب به میزان ۱۵۰ لیتر بر ثانیه را دارا خواهد بود، ولی درحال حاضر مجوز برداشت ۱۰۰ لیتر بر ثانیه را داریم.

وی اضافه کرد: برای احداث تصفیه خانه هیچگونه بودجه دولتی اختصاص پیدا نکرده و تمام هزینه آن که حدود ۱۵میلیارد ریال است توسط یک خیر تامین می شود و سایر هزینه های آن شامل پمپ و لوله گذاری و سایر تجهیزات، به مبلغ حدود پنج میلیارد ریال از هزینه های جاری اداره آب و فاضلاب تامین خواهد شد.

نظری با بیان اینکه این تصفیه خانه آب شرب را به حد استاندارد می رساند افزود: در ابتدا بنا بود در شهریور ماه امسال این پروژه تکمیل و افتتاح شود که به دلیل عدم تامین مالی آن این امر محقق نشد و در صورت تامین اعتبار و رفع مشکل نقدینگی کار با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت تا در دهه فجر بتوانیم آن را افتتاح کرده و به بهره برداری برسانیم.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان محلات خاطرنشان کرد: برای تکمیل این تصفیه خانه مسئولان شهرستان از جمله نماینده مجلس و فرماندار شهرستان و نیز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی پیگیر موضوع هستند.

این تصفیه خانه برای تصفیه کامل آب مناسب نیست

فرماندار محلات نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصفیه خانه محلات تا کنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته ولی دارای ایرادات فنی است که در حال پیگیری آنها هستیم.

سید احمد سجادی افزود: تصفیه خانه فعلی شامل یک مدار کامل تصفیه نیست و در حال مذاکره با کارشناسان استان هستیم تا بتوانیم به یک مدار کامل و کاربردی برسیم.

وی عنوان کرد: فازی از تصفیه خانه که هم اکنون در حال ساخت است تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید و مابقی کار آن باید در آینده انجام شود.

سجادی با بیان اینکه نظر کارشناسان با نظر مسئولان اداره آب و فاضلاب متفاوت است، افزود: مسئولان آب و فاضلاب این تصفیه خانه در حال ساخت را برای تصفیه آب شهر مناسب می دانند ولی کارشناسان نظر دیگری دارند و معتقدند این سیستم برای تصفیه کامل آب ورودی به شهر جوابگو نیست.

وی ادامه داد: در حال هماهنگی با کارشناسان استان هستیم تا نظر کارشناسی شرکت آب و فاضلاب استان را در خصوص اقدامات لازم برای تکمیل سیستم تصفیه خانه محلات جویا شویم.

فرماندار محلات با اشاره به تاخیر در ساخت این پروژه تصریح کرد: اعتبارات دولتی این پروژه بسیار محدود است و برای ساخت تصفیه خانه با یک خیر تا سقف مبلغ ۱۵ میلیارد ریال قرارداد بسته شده که تا کنون ده میلیارد ریال آن به صورت نقد و چک پرداخت شده است و برای تکمیل این فاز مشکل خاصی وجود ندارد ولی برای تکمیل سیستم کامل تصفیه خانه قطعا با مشکل کمبود اعتبار مواجه خواهیم شد.

با تکمیل تصفیه خانه ظرفیت کامل حق آب شهرستان محلات برداشت می شود

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار مهر گفت: کار زیرساخت های تصفیه خانه انجام شده و دستگاه ها نیز خریداری شده و در حال انتقال هستند و پیش بینی می شود تا چند ماه آینده کار ساخت تصفیه خانه نهایی شود.

علیرضا سلیمی اظهار داشت: به دلیل زمان بر بودن کار فنی تصفیه خانه و مشکل اعتبار آن، افتتاح تصفیه خانه به شهریور ماه نرسید ولی با توجه به پیشرفت کنونی و شرایط فعلی، تصفیه خانه به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: ۱۵ میلیارد ریال از اعتبار ساخت این پروژه توسط یک خیر تامین شده و بخشی دیگر نیز از اعتبارات دولتی هزینه شده و دولت نیز در ساخت تصفیه خانه مساعدت کرده است.

سلیمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش عمده آب شرب شهرستان محلات از سرشاخه های دز تامین می شود و کلر زنی در سطح وسیع و به صورت پیوسته امکان پذیر نبود، نیاز جدی به ساخت تصفیه خانه در شهر احساس می شد.

وی ادامه داد: میزان تخصیص آب محلات از سرشاخه های دز ۱۱۰ لیتر بر ثانیه است که درحال حاضر ۶۰ لیتر آن برداشت می شود.

سلیمی افزود: عمده کار خط لوله انتقال آب انجام شده و درصورت اتصال آن و نیز تکمیل تصفیه خانه می توان ظرفیت کامل حق آب شهرستان را برداشت کرد و به یک استمرار و ثبات در زمینه تامین آب شرب شهرستان رسید.

با توجه به حساسیت موضوع و ارتباط تنگاتنگ استاندارد بودن آب شرب با سلامتی شهروندان، نیاز به تکمیل سریعتر این تصفیه خانه احساس می شود. هرچند این تصفیه خانه در شرایط اضطرار احداث شده و یک مدار کامل تصفیه آب نیست ولی می تواند از مشکلات احتمالی که در صورت آلوده بودن آب اتفاق بیفتد، جلوگیری کرده و آب را به حد استاندارد برساند.

خبرنگار: محمدباقر شهبازی