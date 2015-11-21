ایوب بهتاج در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه رتبهبندی به جهت هدایت صحیح و قاعدهمند استعداد شناساییشده است، تصریح کرد: درواقع با رتبهبندی و اولویتبندی هیئتها میتوانند برای هدایت استعدادها برنامهریزی کنند.
وی در خصوص المپیاد ورزشی درون مدرسهای و نحوه شناسایی استعدادهای ورزشی تأکید کرد: ما در قالب تفاهمنامه با آموزشوپرورش مربیان استعداد یاب را به مدارس اعزام میکنیم و مربیان به لحاظ ظاهر فیزیکی دانشآموز و آنتروپومتری دانشآموزان را شناسایی میکنند.
به گفته مدیرکل ورزش و جوانان استان بهعنوانمثال در بسکتبال ما نیاز به بازیکنان قدبلند داریم و این وظیفه مربیان است که نسبت به شناسایی این گروه از دانشآموزان اقدام کنند.
بهتاج تصریح کرد: بعد از شناسایی دانشآموز برای انجام تمرینهای ورزشی هیئتها پای کار میآیند و در این مرحله موضوع رتبهبندی و اولویتبندی خواهد توانست نسبت به پرورش بهینه استعدادها به هیئتها کمک کند.
وی با تأکید به اینکه در پی رتبهبندی حداقل اولیای دانشآموز میتوانند از وضعیت و توان ورزشی وی به مطلع شوند، متذکر شد: قرار است بهمنظور رتبهبندی تا دو هفته آینده نرمافزارهایی برای نصب به پایگاههای استعدادیابی مورداستفاده قرار گیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان ازجمله عوامل دخیل در امر استعدادیابی را امکانات زیرساختی مدارس دانست و تأکید کرد: بیشک امکانات زیرساختی و فرصت تمرین ورزش خاص میتواند در پرورش استعداد دانشآموزان تأثیرگذار باشد.
بهتاج در خصوص فعالسازی رشتههای ورزشی که در مدارس به لحاظ محدودیت امکانات هنوز فعال نشده است، تأکید کرد: ما با محدودیت منابع مواجهیم و خود مدارس نیز امکانات لازم را ندارند و بهعنوانمثال نمیتوان رشته کشتی و وزنهبرداری در مدارس فعال کرد.
وی افزود: درواقع هدف از برنامههای استعداد سنجی در مدارس شناخت ظاهر فیزیکی به تشخیص مربی آموزشدیده است و در ادامه مسئولیت تمرین و هدایت ورزشی استعدادها با هیئتهای ورزشی است.
