به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی کونگ فو بزرگسالان کشور با قضاوت تنها داور درجه یک بینالملل و رقابت ۴ کونگفو کار از خراسان شمالی در حالی برگزار شد که ۲ نماینده استان به اردوی تیم ملی دعوت شده و خود را مهیای رقابت های آسیایی می کنند.

داور بین‌المللی خراسان شمالی که در کنار سایر داوران سراسر کشور، قضاوت این دیدارها را برعهده داشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کونگ فوکاران وزنهای منفی ۵۸ و ۷۸ کیلوگرم خراسان شمالی با تائید کادر فنی فدراسیون به اردوی تیم‌ملی دعوت شدند و در این اردو منتخبین سراسر کشور خود را برای حضور در رقابتهای آسیایی که در اسفند ماه در کرمانشاه برگزار می شود آماده می کنند.

به گفته امین پاکنهاد، تاخیر در برگزاری مسابقات و آسیب‌دیدگی یکی از کونگ فو کاران استان مانع از کسب عنوان قهرمانی در این دیدارها شد.

وی اظهار داشت: پیش از این قرار بود رقابت‌های قهرمانی‌کشور شهریورماه برگزار شود که با تاخیر دوماهه ای روبرو و برگزاری آن به اواخر آبان موکول شد.

پاکنهاد که خود مدرس داوری کونگفو است و پانزدهمین دوره‌ای است که در رده های سنی متعدد رقابت‌های کشوری را قضاوت می کند، الکترونیکی شدن داوری در مسابقات و پخش زنده این رقابتها را از برتری‌های این دوره به نسبت دوره‌های پیشین عنوان و سطح داوری را قابل قبول ارزیابی کرد.

وی برگزاری رقابت های قهرمانی خراسان شمالی به منظور تشکیل تیم و حضور در اردوی استانی زیر نظر مربیان مجرب را از مهمترین برنامه های هیئت در دوره‌های آتی دانست.