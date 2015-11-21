محمدحسن کرمانی درباره دیدار روسای تشکل‌های گردشگری با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در راستای انتقاد این تشکل‌ها به برخی بندهای آیین‌نامه ایجاد، اصلاح تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری به خبرنگار مهر گفت: چند روز پیش در جلسه ای با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی برگزار شد و آقای سلطانی فر پیشنهاداتی دادند و توافق هایی نیز انجام گرفت.

وی ادامه داد: درباره این آیین نامه دو بحث مطرح است یکی اینکه به این جمع بندی برسیم که برخی از مواد این مصوبه از نظر قانونی مشکل دارد و درباره آن بحث کنیم و رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز درباره اصلاح آن در دولت کمک کنذ. کرمانی گفت: بخشی از اختیارات تشکل‌های گردشگری سال‌ها است که در اختیار دولت است. این موارد باید احصا و بخش حاکمیتی از بخش غیرحاکمیتی جدا شود.

کرمانی بیان کرد: امیدواریم نظر تشکل ها جمع شده و پیشنهاداتمان را اجرایی کنیم. ما بر این باوریم که نیاز نیست تا به تشکل های موجود دست بزنیم اما اینکه دولت بخواهد تشکل های گردشگری را تقویت کند؛ در حقیقت همان نیازی است که ما همیشه داشتیم. اما همین کار هم روش های مختلفی دارد شاید نیاز به تشکل جدید نباشد. اگر بتوانیم چتری را برای همه ایجاد کنیم و همه زیر آن چتر قرار گیرند این کار به نفع همه است. بنابراین قرار شد تا در مهلت سه ماهه ای این پیشنهادات را به طرح تبدیل کنیم.

کرمانی گفت: در این سه ماه می بایست بخش خصوصی و دولت نظرشان را به یکدیگر نزدیک و عملیاتی کنند تا بدانیم برای تقویت تشکل های موجود ملی و استانی باید چه اندیشه ای به کار ببریم. برخی از نقایص این است که اختیارات تشکل ها در طی سالهای اخیر به طرق مختلف به مجلس رفته و به مصوبه دولت تبدیل شده است.

وی افزود: گویا برای اجرایی شدن قانون پنجره واحد تغییراتی انجام می شود اگر این کار اجرایی شود به این سمت می رود که یک سازمان واحد تشکیل شود حداقل اینکه کمیته مشترکی ایجاد خواهد شد. همچنین اگر کسی مجوزی برای آژانس خود بخواهد دیگر لازم نیست که به سازمانهای مختلف از جمله هواپیمایی و حج و زیارت برود. ما هنوز این بحث ها را با دو سازمان هواپیمایی و حج و زیارت انجام نداده ایم. سازمان میراث فرهنگی مدعی است که به دلیل توسعه گردشگری نیاز است که این کار انجام شود و فعلا پرچم دار است.