شکست سنگین دورتموند در زمین هامبورگ

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال بوندس لیگای آلمان جمعه شب با برگزاری دیدار تیم‌های هامبورگ و دورتموند آغاز شد که طی آن تیم هامبورگ برابر حریف خود پیروزی ارزشمند ۳ بر یک را رقم زد.

در این بازی پیر میشل لاسوگا (۱۹)،لوئیس هالتبی (۴۱) و متس هوملز (۵۵- گل به خودی) گل های هامبورگ به ثمر رساندند. پیر امریک اوبامیانگ (۸۶) هم تنها گل دورتموند را وارد دروازه حریف کرد.

هامبورگ با این برد ۱۸ امتیازی شد و موقتا تا رده هشتم جدول صعود کرد. هامبورگ نیز با ۲۹ امتیاز کماکان در رده دوم قرار دارد.