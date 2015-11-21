۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۸:۲۸

هفته سیزدهم بوندس لیگا؛

شکست سنگین دورتموند در زمین هامبورگ

تیم فوتبال دورتموند در آغاز هفته سیزدهم رقابتهای دسته اول باشگاه‌های آلمان شکست سنگینی را متحمل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال بوندس لیگای آلمان جمعه شب با برگزاری دیدار تیم‌های هامبورگ و دورتموند آغاز شد که طی آن تیم هامبورگ برابر حریف خود پیروزی ارزشمند ۳ بر یک را رقم زد.

در این بازی پیر میشل لاسوگا (۱۹)،لوئیس هالتبی (۴۱) و متس هوملز (۵۵- گل به خودی) گل های هامبورگ به ثمر رساندند. پیر امریک اوبامیانگ (۸۶) هم تنها گل دورتموند را وارد دروازه حریف کرد.

هامبورگ با این برد ۱۸ امتیازی شد و موقتا تا رده هشتم جدول صعود کرد. هامبورگ نیز با ۲۹ امتیاز کماکان در رده دوم قرار دارد.

