داد و ستد 46 ميليارد ريال مس، آلومينيوم و فولاد در بورس فلزات

به گزارش مهر به نقل از اداره اطلاع رساني و روابط عمومي سازمان كارگزاران بورس فلزات تهران، تالار اين بورس در روز چهارشنبه شاهد جمعا 14 هزار و 400 تن عرضه و در مقابل 3 هزار و 220 تن تقاضا بود.
اين گزارش حاكي است در روز چهارشنبه در گروه مس، در 3 رينگ معاملاتي جداگانه مقدار 620 تن انواع محصولات مسي به ارزش 29 ميليارد و 109 ميليون ريال به صورت نقد معامله شد كه از نظر حجم و ارزش به ترتيب 30/22 و 16/62 درصد از كل بازار را به خود اختصاص داد.
همچنين در اين روز، 500 تن انواع محصولات آلومينيومي در 2 رينگ معاملات جداگانه به ارزش 11 ميليارد و 500 ميليون ريال به صورت نقدي داد و ستد شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 99/17 و 56/24 درصد از كل بازار را در اين روز به خود اختصاص داد.
بر اساس اين گزارش، در جلسه معاملاتي روز چهارشنبه يك هزار و 660 تن انواع محصولات فولادي در 4 رينگ معاملاتي جداگانه به ارزش 6 ميليارد و 220 ميليون و 600 هزار ريال به صورت نقد و سلف معامله شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 71/59 و 28/13 درصد از كل بازار را در اين روز به خود اختصاص داد.
شايان ذكر است كه در اين روز در گروه محصولات روي هيچگونه اي عرضه اي صورت نگرفت.
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