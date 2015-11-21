حکمت الله هاشمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مانور امدادی مشترک میان جمعیت هلالاحمر و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین هفته جاری در ناصرآباد شهرستان آبیک این استان برگزار میشود.
وی افزود: مسئولیت اصلی برگزاری و تهیه سناریوی این مانور بر عهده مرکز مدیریت حوادث است و جمعیت هلالاحمر نیز بنا به وظایف ذاتی خود در آن نقشآفرینی میکند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان قزوین ادامه داد: مانور یادشده در راستای تفاهمنامه میان این دو نهاد و باهدف همافزایی به اجرا درمیآید و در آن میزان آمادگی دو دستگاه٬ انتقال صحیح و سریع مصدومان به مراکز درمانی و اتفاق عمل میان آنها سنجیده میشود.
هاشمی تصریح کرد: در مانور امدادی مشترک٬ تمام بیمارستانهای استان در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند و جمعیت هلالاحمر شهرستانهای البرز٬ آبیک و معاونت امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان قزوین در آن نقشآفرینی میکنند.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته مانور مشترکی میان دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلالاحمر استان برگزار شد که در آن نسبت به شناسایی نقاط ضعف و قوت اقدام به عمل آمد و امسال با برگزاری نشستهای لازم پیش از مانور٬ سعی شده است تا ضعفهای مانور سال گذشته رفع شود.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان قزوین بیان کرد: ازجمله موارد احصا شده در مانور سال گذشته٬ وجود برخی مشکلات درصحنه حادثه بود که در راستای رفع آن اقدام شد و مشکلات یادشده تا حد زیادی کاهش یافت.
هاشمی اضافه کرد: تقویت هماهنگی بینبخشی٬ سرعت و دقت عمل در پاسخگویی به سوانح و نحوه تعامل دو دستگاه هلالاحمر و اورژانس مهمترین مواردی است که در مانور پیش رو تکرار و تمرین میشود.
وی بابیان اینکه هدف تمام دستگاههای امدادی و نیروهای آن حفظ جان انسانهاست٬ اظهار امیدواری کرد؛ با برگزاری مانورهای اینچنینی همدلی و همکاری میان دستگاههای مربوطه افزایش یابد و به نجات جان افراد در سوانح و حوادث بینجامد.
