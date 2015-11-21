پایان سفررئیس ستاد ارتش پاکستان در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، «راحیل شریف» رئیس ستاد ارتش پاکستان در پایان سفرش، در شورای امنیت ملی آمریکا، ملاقات های طولانی مدتی را با «کیت الکساندر» دبیر سابق آژانس امنیت ملی آمریکا و «لیزا موناکو» مشاور امنیت ملی «باراک اوباما» و هم چنین معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید داشت.

در این دیدارها در مورد روابط دو جانبه پاکستان و آمریکا و همکاری برای برقرای امنیت در منطقه بحث و تبادل نظر شد.

راحیل شریف هم چنین در سفارت پاکستان در «واشنگتن» نیز حضور یافت و ضمن سخنرانی برای کارکنان بیان کرد: جنگ علیه تروریسم را به سرانجام منطقی خواهیم رساند.

وی پس از این سفر راهی برزیل و ساحل عاج می شود.

لازم به ذکر است که راحیل شریف در سفری پنج روزه در ۱۶ نوامبر(۲۵ آبان) وراد آمریکا شد و باسران پنتاگون و برخی اعضای کنگره آمریکا و هم چنین معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

محور اصلی این سفر مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت در منطقه به ویژه افغانستان است.