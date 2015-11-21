حمید لطف‌اللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به علت توقف این پروژه تصریح کرد: این پروژه بعد از کلنگ زنی متأسفانه متوقف‌ شده بود درحالی‌که از پروژه‌های مهم مشارکتی شهرداری اردبیل است.

وی افزود: درواقع بعد از خاک‌برداری مهندسان متوجه عبور خط لوله آب اصلی شهری از محل خاک‌برداری می‌شوند که به همین دلیل عملاً متوقف ماند تا نسبت به تغییر مسیر لوله اقدام شود.

شهردار اردبیل بابیان اینکه پیگیری لازم جهت رفع این مشکل صورت گرفته و با آبفای شهری نیز صحبت‌هایی داشتیم، متذکر شد: بابت انتقال خط لوله با آبفای شهری هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

لطف‌اللهیان از انتخاب مشاور برای رفع این مشکل و معرفی آن به سرمایه‌گذار خبر داد و تأکید کرد: در واقع مشاور خواهد توانست مشکلات را رصد کرده و در پیشبرد طرح به سرمایه‌گذار کمک کند.

وی درعین‌ حال تأکید کرد که با وجود این مانع اما در بخش‌های دیگر می‌توان عملیات ساخت را ادامه داد و لازم است سرمایه‌گذار همت کرده و با تمام توان فعالیت کند.

وی با اذعان به اینکه این پروژه در ۱۱۰ هزار مترمربع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های رفاهی سرپوشیده اردبیل احداث می‌شود، تأکید کرد: مشارکت شهرداری در این پروژه صرفاً تأمین زمین و مجوزهای قانونی لازم برای اجرای طرح است.

شهردار اردبیل با تأکید به انجام پروژه‌های متعدد مشارکتی توسط شهرداری اردبیل اضافه کرد: به دلیل محدودیت‌های مالی و درآمدی شهرداری طی سال‌های اخیر پروژه‌های مشارکتی را افزایش داده و ما از مشارکت سرمایه‌گذاران استقبال می‌کنیم.

گفتنی است هفته گذشته نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز احداث بزرگ‌ترین مجتمع رفاهی شهر اردبیل را گرفتار مشکلات اداری دانسته و در بیان دلایل توقف احداث آن اکید کرده بود که نظیر این پروژه تاکنون در تهران و شیراز اجرا شده و قرار بود از سه سال قبل در اردبیل نیز اجرا گردد، با این وجود تنها دو سال طول کشید تا سند این زمین به سرمایه‌گذار واگذار شود.