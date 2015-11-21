اکران «پدر آن دیگری» در سینماها ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا فرجی سخنگوی شواری صنفی نمایش پیرامون اخبار منتشر شده درباره پایان اکران فیلم سینمایی «پدر آن دیگری» و شروع اکران فیلم «در مدت معلوم» به کارگردانی وحید امیرخانی از اوایل آذر ماه گفت: بر اساس قراردادی که این فیلم با شورای صنفی نمایش به ثبت رسانده است میزان کف فروش تعیین کننده است و طبق آیین نامه این شورا نمی توان تاریخ اکران فیلم بعدی را اعلام کرد.

مدیر پخش و بازاریابی سازمان سینمایی حوزه هنری بیان کرد: میزان کف فروش فیلم ها روزهای دوشنبه هر هفته در شورا مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیم گیری می شود و تا زمانی که «پدر آن دیگری» به کف فروش نرسد اکران آن در گروه سینمایی استقلال ادامه خواهد داشت.

سخنگوی شورای صنفی نمایش در پایان گفت: قرارداد فیلم «پدر آن دیگری» برای گروه استقلال تاریخ مشخص شده ای ندارد و زمان تعویض آن با فیلم بعدی توسط شورای صنفی نمایش اعلام خواهد شد.

در همین ارتباط علی شعبانی مدیر پخش باران فیلم که پخش «پدر آن دیگری» را بر عهده دارد درباره فروش این فیلم بیان کرد: اکران فیلم «پدر آن دیگری» همزمان با تهران در چند شهرستان آغاز شده و به زودی در شهرستان های دیگر نیز روی پرده می رود.

شعبانی در مورد اکران فیلم به زبان آذری گفت: «پدر آن دیگری» به زودی و به دو زبان فارسی و آذری در شهرهای آذری زبان کشور به نمایش در می آید و پیش بینی ما این است که با استقبال خوبی مواجه شود.