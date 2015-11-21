۱۰۷ نفر گرفتار در برف و کولاک محور شاهرود- گرگان نجات یافتند

علی آقا یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی تماس مردمی با سامانه ۱۱۲ (ندای امداد) در ساعت ۱۵:۳۵ روز جمعه ۲۹ آبان مبنی بر گرفتار شدن ۳۶ خودرو در برف و کولاک محور شاهرود - گرگان بلافاصله یک تیم عملیاتی امداد و نجات به منطقه اعزام شد.

وی افزود: امدادگران پس از تلاش دو ساعته موفق شدند این ۳۶ خودرو که حامل ۱۰۷ نفر سرنشین بودند را یافته و به منطقه امن انتقال دهند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: در این عملیات چهار نفر نجاتگر و امدادگر به همراه یکدستگاه آمبولانس حضور داشتند.