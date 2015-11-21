  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۸:۵۷

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان:

۱۰۷ نفر گرفتار در برف و کولاک محور شاهرود- گرگان نجات یافتند

۱۰۷ نفر گرفتار در برف و کولاک محور شاهرود- گرگان نجات یافتند

شاهرود - معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از نجات ۱۰۷ نفر گرفتار در برف و کولاک محور شاهرود - گرگان در روز جمعه ۲۹ آبان خبر داد.

علی آقا یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی تماس مردمی با سامانه ۱۱۲ (ندای امداد) در ساعت ۱۵:۳۵ روز جمعه ۲۹ آبان مبنی بر گرفتار شدن ۳۶ خودرو در برف و کولاک محور شاهرود - گرگان بلافاصله یک تیم عملیاتی امداد و نجات به منطقه اعزام شد.

وی افزود: امدادگران پس از تلاش دو ساعته موفق شدند این ۳۶ خودرو که حامل ۱۰۷ نفر سرنشین بودند را یافته و به منطقه امن انتقال دهند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: در این عملیات چهار نفر نجاتگر و امدادگر به همراه یکدستگاه آمبولانس حضور داشتند.

کد مطلب 2973172

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها