به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناسیونال، بنجامین کلمنتین برای آلبومش با عنوان «حداقل برای حالا» که دیشب به میزبانی بی‌بی‌سی در لندن برگزار شد، به عنوان برنده جایزه مرکوری انتخاب شد.

کلمنتین شاعری بریتانیایی-فرانسوی و خواننده‌ای تجربی است که سبک کارش ریشه‌ای عمیق در پاریس دارد. او که دیشب این جایزه را دریافت کرد، آن را به کشته شدگان حملات تروریستی هفته پیش پاریس اهدا کرد.

این هنرمند ۲۶ ساله که متولد لندن است و سال‌ها در فرانسه زندگی کرده در خیابان‌های پاریس به عنوان خواننده خیابانی برنامه اجرا می‌کند. او با آلبوم «حداقل برای حالا» که نخستین آلبوم هنری‌اش است، موفق شد هنرمندان کهنه کاری را پشت سر بگذارد.

وی هنگام دریافت جایزه‌اش در حالی که اشک می‌ریخت، گفت: می دانم اینجا همه چیز درباره موسیقی است، اما من این جایزه را به کشته شدگان ماجرایی که چهار پنج روز پیش در پاریس اتفاق افتاد تقدیم می‌کنم.

جایزه مرکوری از جوایز معتبر موسیقی است که هر سال به بهترین هنرمند عرصه موسیقی بریتانیا یا ایرلند تعلق می‌گیرد.

کلمنتین تا به حال ۱۱ بار نامزد دریافت جوایزمختلف شده و برای صدای پرقدرت و اشعار بسیار غنایی‌اش شناخته می‌شود.

این خواننده در ۱۹ سالگی به پاریس رفت و هر چند بیشتر در خیابان زندگی کرد، اما سبک خاص خودش را به دست آورد.