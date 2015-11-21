به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین نشست عادی وزارتی و نشست فوق العاده وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز به ریاست وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به میزبانی هتل همای تهران آغاز به کار کرد. برهمین اساس، تا شامگاه گذشته وزرای نفت و انرژی اکثر کشورهای عضو این مجمع وارد تهران شده اند.

بر این اساس تاکنون الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه، لوییز آلبرتو سانچز فرناندز وزیر انرژی بولیوی، گابریل ام او بیانگ وزیر معادن، صنعت و انرژی گینه استوایی، ناطق علی یف وزیر انرژی جمهوری آذربایجان، اولوخیو آنتونیو دل پینو دیاس وزیر نفت ومعادن ونزوئلا، مطرحمد النیادی معاون وزیر انرژی امارات متحده عربی، عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق، صالح خبری وزیر انرژی و معادن الجزایر، محمدبن صالح الساده، وزیر انرژی و صنعت قطر، ارلان ادریسوف وزیر امور خارجه قزاقستان و نیکول اولیویر وزیر انرژی ترینیداد و توباگو وارد تهران شده اند.

علاوه بر این، بیژن زنگنه وزیر نفت شامگاه گذشته (جمعه ٢٩ آبان ماه) با حمد بن صالح الساده وزیر صنعت و انرژی قطر، نیکول اولیویر وزیر انرژی ترینیداد و توباگو و صالح الخبری وزیر انرژی و معادن الجزایر که برای حضور در هفدمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز وارد تهران شدند، دیدار و گفتگو کرد.

از سوی دیگر با توجه به حضور قربانقلی بردی‌محمداف رئیس‌ جمهوری ترکمنستان و الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان به عنوان میهمان در سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز گمانه زنی‌ها مبنی بر احتمال افزایش اعضای این مجمع در نشست تهران قوت گرفته است.

این در حالی است که از پنج شنبه هفته گذشته هیات‌های کارشناسی اکثر کشورهای عضو و ناظر مجمع کشورهای صادرکننده گاز همچون روسیه، هلند، پرو، گینه استوایی، بولیوی، ونزوئلا، امارات متحده عربی، عراق، الجزایر، قطر، ترنیداد و توباگو وارد تهران شدند و از این رو چهارمین نشست هیات عالی رتبه مجمع کشورهای صادرکننده گاز صبح روز گذشته در تهران برگزار شد.

هدف از برگزاری هفدهمین نشست عادی وزارتی، نشست فوق العاده وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در روز جاری ٢٩ آبان ماه برگزاری هر چه باشکوه تر سومین اجلاس سران این مجمع جهانی صنعت گاز دوم آذرماه سال جاری در تهران است.

در شرایط فعلی کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، امارات، ١٢ عضو اصلی این مجمع جهانی به شمار می روند و هلند، نروژ، عراق، عمان و پرو به عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مطرح هستند.

کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز، ٤٢ درصد از تولید گاز جهان، ٦٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ٣٨ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ٨٥ درصد از تجارت گازطبیعی مایع شده (ال ان جی) را در اختیار دارند.