«شیار ۱۴۳ » جایزه هیات داوران جشنواره فیلم روسیه را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه کنندگی ابوذر پورمحمدی و محمد حسین قاسمی توانست جایزه ویژه هیات داوران را از جشنواره «والاکولومسکی روبژ» مسکو از آن خود کند.

جشنواره فیلم «والاکولومسکی روبژ» از تاریخ ۲۳ تا ۲۷ آبان ماه با نمایش ۳۴۶ اثر از ۲۲ کشور در شهر مسکو در کشور روسیه برگزار شد و آثاری از کشورهای آرژانتین، ارمنستان، بلاروس، مجارستان، انگلیس، آلمان، لتونی، سنگاپور، لهستان، فرانسه، ازبکستان، ایران، کروواسی و ... در این رویداد سینمایی نمایش داده شد.

مجموع آثار در این جشنواره در سه بخش فیلم های بلند، مستند و کوتاه به نمایش درآمد و فیلم «شیار ۱۴۳» با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو و با زیرنویس روسی، روز سه شنبه ۲۶ آبان ماه در جشنواره «والاکولومسکی روبژ» روی پرده رفت.

اداره کل تامین برنامه و رسانه بین الملل سیما عرضه بین الملل «شیار ۱۴۳» را بر عهده دارد.