۶۰۰نفر از محلات به رزمایش «الی بیت المقدس» قم اعزام شدند

علی مطلبی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: از ناحیه مقاومت شهرستان محلات ۵۱۰ نفر از بسیجیان این شهرستان از گردان های بیت المقدس و امام حسین(ع) و ۹۰ نفر از عوامل اجرایی به همراه دو دستگاه آمبولانس و دو دستگاه خودروی تامین به رزمایش الی بیت المقدس اعزام می شوند.

وی اظهار داشت: این رزمایش در منطقه عمومی قم برگزار می شود و بسیجیان سراسر کشور با نمایش حضور خویش، اقتدار بسیج را به نمایش خواهند گذاشت.

مطلبی افزود: شعار این رزمایش «بسیج دست قدرت خداست» و «ما در برابر نفوذ ایستاده ایم» می باشد و با هدف نمایش اقتدار بسیج و آمادگی برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی برگزار می شود.

فرمانده سپاه ناحیه محلات خاطرنشان کرد: از جمله برنامه های این رزمایش، برگزاری دوره های آموزشی، برنامه های فرهنگی، مراسم سان و سخنرانی، نمایش های رزمی، پیاده روی شبانه و برنامه های نظامی است.