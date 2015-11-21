تاکید بر نقش آمریکا و پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، کاخ سفید در گزارشی در مورد سفر رئیس ستاد ارتش پاکستان به آمریکا بیان کرد: دیدار «راحیل شریف» و «جوبایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا در واقع ادامه سفر ۲۲ اکتبر «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان به «واشنگتن» بود.

کاخ سفید در ادامه این گزارش بیان کرد: معاون رئیس جمهور آمریکا اطمینان داد که در جنگ عیله تروریسم و برقرای امنیت در منطقه و همچنین رسیدن به اقتصاد پایدار در کنار پاکستان خواهیم بود.

در این سفر جوبایدن و راحیل شریف ضمن اظهار عزم استوار برای برقراری امنیت در افغانستان بر نقش آمریکا و پاکستان برای شروع دوباره مذاکرات صلح در افغانستان تاکید کردند.

همچنین جوبایدن ضمن قدردانی از تلاش های پاکستان در راستای مبارزه با تروریسم بر افزایش روابط دوجانبه دو کشور تاکید کرد.

پیش از این نیز «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با رسانه ها بیان کرد که دیدار رئیس ستاد راتش پاکستان با سران امریکا بخشی از روابط گسترده آمریکا با سران پاکستان است.

وی افزود: ملاقات «جان کری» وزیر خارجه آمریکا و رئیس ستاد ارتش پاکستان و مذاکرات آنها در زمینه های دفاعی و برقراری امنیت در منطقه مفید و موثر بود.

وی در دامه بیان کرد: آمریکا علاقه مند به ادامه مذاکرات آمریکا و پاکستان برای بهتر شدن روابط دو کشور است.

وی همچنین تصریح کرد: درگیری های هند و پاکستان در مورد مسئله کشمیر باید از طریق مذاکرات بین دو کشور حل گردد.