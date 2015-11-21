دمای هوا روزانه در کرمانشاه افزایش می یابد

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار یک سامانه تقریبا پایدار در جو استان کرمانشاه طی روزهای آتی خبر داد و گفت: با استقرار این سامانه هوای استان طی سه روز آینده صاف تا کمی ابری و در بعضی ساعات توام با افزایش ابر پیش بینی می شود.

وی افزود: در نتیجه استقرار سامانه مذکور طی این مدت دمای هوای شبانه استان به طور نسبی کاهش خواهد یافت.

پارسا تصریح کرد: در حالی که در این مدت دمای هوای شبانه کاهش می یابد شاهد یک روند افزایشی در دمای هوای روزانه خواهیم بود.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه از تشکیل مه صبحگاهی در برخی نقاط طی مدت مذکور خبر داد.

پارسا گرمترین نقطه استان را طی این مدت شهرستان قصرشیرین با بیشینه دمای ۲۰ درجه سانتی گراد بالای صفر و سردترین نقاط استان را شهرستان های کنگاور و سنقر با کمینه دمای ۵ درجه سانتی گراد زیر صفر اعلام کرد.