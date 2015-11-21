نوازنده پیشکسوت موسیقی پاپ در بیمارستان بستری شد

علیرضا میرآقا نوازنده و خواننده فعال موسیقی پاپ در گفتگو با خبرنگار مهربا اعلام این خبر عنوان کرد: متاسفانه چند روز پیش عارضه قلبی برای این هنرمند به وجود آمد که بلافاصله در بیمارستان شهید لواسانی تهران بستری شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت البته به اعلام پزشکان بیمارستان بعد از عمل جراحی حال وی رو به بهبودی است و امیدوارم با تلاشی که تیم پزشکان بیمارستان انجام می دهند ما شاهد بهبودی کامل این هنرمند بی حاشیه موسیقی باشیم.

این نوازنده سازهای کوبه ای بیان کرد: غلامرضا معرف یکی از نوازنده های پیشکسوت سازهای پوستی و کوبه ای از شهرستان آبادان است که سال هاست در عرصه نوازندگی مشغول به فعالیت بوده است. این هنرمند از جمله نوازندگانی است که به جرات می توان گفت به نوعی اولین نوازنده سازهای کوبه ای بعد از پیروزی انقلاب است که حضورش در این عرصه انگیزه و جرقه ای برای افراد جوان و کم سن برای یادگیری این ساز شد.

وی ادامه داد: غلامرضا معرف تاکنون با بسیاری از گروه ها و خوانندگان موسیقی پاپ از جمله مهرداد کاظمی، زنده یاد ناصرعبداللهی، سهراب پاکزاد، شهرام شکوهی و بهنام صفوی همکاری کرده است و جا دارد حالا که عمده رسانه ها توجه خود را بیشتر روی خوانندگان و ستاره های موسیقی معطوف کرده اند، به این هنرمند نیز توجه کنند که در این شرایط همچنان به حرفه و پیشه خود عشق می ورزد. البته وی در عرصه ورزش نیز جزو پیشکسوتان نجات غریق و شنا است که تاکنون شاگردان زیادی را در این حوزه تربیت کرده است.

میرآقا در پایان صحبت های خود گفت: وقتی با تعدادی از دوستانم به بیمارستان برای ملاقات رفتیم انتظار داشتم بسیاری از همکارانم را در بیمارستان ببینم که متاسفانه ندیدم، اما حالا که خبر بستری شدن این هنرمند در رسانه منتشر می شود امیدوارم شرایط به گونه ای برنامه ریزی شود که دیگر دوستان نیز به ملاقات همکار خود بیایند. به اعتقاد من بهتر است در زمانی که این هنرمندان شرایط جسمی خوبی دارند در کنارشان باشیم که بعدها افسوس کارهای انجام نداده را نداشته باشیم.