نحوه توزيع يارانه ها در بودجه 85 با عدالت سازگاري ندارد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد ميرتاج الدين كه با استفاده از وقت مصباحي مقدم به بيان مخالفت خود با لايحه بودجه 85 مي پرداخت، به مواردي كه در بررسي كميسيون تلفيق مورد غفلت واقع شده و تصميمات جدي اتخاذ نشده است، اشاره كرد.

وي هدفمند كردن يارانه هاي سوخت را ياد آور شد و با تاكيد بر اهميت قيمت سوخت و توجه به افزايش قيمت سوخت در جهان تصريح كرد: روند روبه صعود يارانه هاي سوخت از چالش هاي اصلي بودجه سالهاي اخير است كه همچنان لاينحل باقي مانده است و امسال نيز كميسيون تلفيق گام اساسي در جهت اصلاح يارانه سوخت بر نداشت.

نماينده مردم تبريز افزود: پرداخت يارانه ها هدفمند نيست و بيشترين سود را از اين وضعيت اقشار ثروتمند جامعه مي برند و اين مسئله نيز با اصل 48 قانون اساسي در تضاد است.