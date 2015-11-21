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۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۹:۲۸

معرفی آثار مسابقه صحنه‌ای دومین سوگواره «خمسه»

معرفی آثار مسابقه صحنه‌ای دومین سوگواره «خمسه»

هیات انتخاب دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی «خمسه» هشت نمایش را جهت حضور در بخش صحنه ای معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب دومین سوگواره خمسه پس از مشاهده آثار متقاضی حضور در بخش صحنه ای دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی خمسه در نهایت هشت اثر را انتخاب کردند که به شرح زیر است:

نمایش «مکالمه طولانی شبانه شبدیز و نگار» نوشته فرهاد ارشاد و کارگردانی میثم کرمی

نمایش «مکالمه طولانی شبانه شبدیز و نگار» نوشته فرهاد ارشاد و کارگردانی سمانه حبیب پور

نمایش «آوای آب» نوشته سینا شفیعی و کارگردانی آتیه جاوید

نمایش «هفت هشتم» نوشته سیروس همتی و کارگردانی حمید اصغری و علی برجی

نمایش «قربانی» نوشته سیروس همتی و کارگردانی محمود یوسف پورآذری

نمایش «رفته بچرخه برمی گرده» نوشته عباس عبدالله زاده و کارگردانی افشین غیاثی

نمایش «دست های سرخ» نوشته حسین فدایی حسین و کارگردانی محمد امیر آتشگاه

نمایش «چهارراه» نوشته و کارگردانی کاوه مهدوی

دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی «خمسه» به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و به دبیری علی اصغر خسروی از ۵ الی ۲۴ آذرماه در تهران برپا می شود.

کد مطلب 2973220
آروین موذن زاده

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