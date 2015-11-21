به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب دومین سوگواره خمسه پس از مشاهده آثار متقاضی حضور در بخش صحنه ای دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی خمسه در نهایت هشت اثر را انتخاب کردند که به شرح زیر است:

نمایش «مکالمه طولانی شبانه شبدیز و نگار» نوشته فرهاد ارشاد و کارگردانی میثم کرمی

نمایش «مکالمه طولانی شبانه شبدیز و نگار» نوشته فرهاد ارشاد و کارگردانی سمانه حبیب پور

نمایش «آوای آب» نوشته سینا شفیعی و کارگردانی آتیه جاوید

نمایش «هفت هشتم» نوشته سیروس همتی و کارگردانی حمید اصغری و علی برجی

نمایش «قربانی» نوشته سیروس همتی و کارگردانی محمود یوسف پورآذری

نمایش «رفته بچرخه برمی گرده» نوشته عباس عبدالله زاده و کارگردانی افشین غیاثی

نمایش «دست های سرخ» نوشته حسین فدایی حسین و کارگردانی محمد امیر آتشگاه

نمایش «چهارراه» نوشته و کارگردانی کاوه مهدوی

دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی «خمسه» به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و به دبیری علی اصغر خسروی از ۵ الی ۲۴ آذرماه در تهران برپا می شود.