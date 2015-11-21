۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۲

عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه:

اتمام پروژه «ده مجنون» در اولویت برنامه‌های شهرداری کرمانشاه باشد

کرمانشاه- عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت: رسیدگی به پروژه ده مجنون باید در اولویت برنامه‌های شهرداری کرمانشاه باشد و این پروژه عمرانی نیاز به جدیت بیشتری از سوی شهردار جهت اتمام دارد.

رضا زین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرداری کرمانشاه باید هر چه سریعتر نسبت به اتمام و تعیین تکلیف پروژه ده مجنون اقدام لازم را انجام دهد و چه بسا به دلیل نیمه کاره بودن این پروژه مشکلات بسیاری گریبانگیر مردم شده لست.

وی پیشرفت فیزیکی پروژه ده مجنون را ۳۰ تا ۴۰ درصد عنوان کرد و گفت: شهردار کرمانشاه جدیدت لازم در خصوص به سرانجام رساندن این پروژه را داشته باشد تا زودتر به بهره برداری برسد.

 زین الدین از احداث کتابخانه علی بن موسی الرضا(ع) در کرمانشاه خبر داد و گفت: ساخت این کتابخانه در مسجد آیت الله جلیلی به عنوان موقوفه آن مرحوم در آینده‌ای نزدیک آغاز می شود و هم اکنون مطالعات لازم به عمل آمده و منتظر انتخاب پیمانکار جهت واگذاری پروژه در مناقصه هستیم.

وی تاکید بر پروژه های فرهنگی را از اولویت های خود به عنوان یک تکلیف شرعی عنوان کرد و گفت: فعالیت بنده در کمیسیون های املاک، فرهنگی، مشارکت‌ها و آموزش همچون دیگر اعضا در راستای خدمت به مردم است.

زین الدین بااشاره به پیگبری های لازم در خصوص احداث کتلابخانه آیت الله نجومی گفت: پیگیر تعیین تکلیف زمین‌های اطراف بیت آیت الله نجومی جهت احداث کتابخانه‌ای عمومی به عنوان اقدامی عام المنفعه برای مردم هستیم.

این عضو شورا در پایان گفت: هزینه کردن برای پروژه های  فرهنگی در حقیقت سرمایه گذاری است و منفعت در پی دارد.

