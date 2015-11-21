نونهالان کشتی نیاز به سرمایه گذاری و حمایت دارند

ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشتی گیران نونهال نشان دادند شایسته و لایق توجه ویژه هستند، خاطر نشان کرد: رقابتهای بین المللی روز جهانی کودک در حالی با حضور تیم های داخلی و خارجی در تهران برگزار شد که تیمهای خوبی به میدان رفتند و ما شاهد پیکارهای جذاب و دیدنی بین مدعیان ایرانی با کشتی گیرانی از آذربایجان و اوکراین بودیم. مطمئنا این میدان در کسب تجربه وایجاد انگیزه نونهالان تاثیر بسزایی داشت و توانست شور و اشتیاق آنان را برای ادامه راه سخت و پرفراز و نشیب کشتی دو چندان کند.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی جهان ادامه داد: متولیان کشتی و همچنین مربیان سازنده، هیچگاه نباید از کشتی گیران این رده انتظار کسب عنوان و قهرمانی را داشته باشند وآنها را به نتیجه گرایی سوق دهند، چراکه کشتی‌گیران این رده باید همچنان تحت آموزش و پرورش قرار گیرند و تنها به کسب قهرمانی و نتیجه نیاندیشند. مطمئنا کسب قهرمانی صرف در این رده سنی می تواند این نیروهای ارزشمند را از مسیر ذهنی و فکری لازم خارج کند.

عضو شورای فنی تیمهای ملی کشتی آزاد در خاتمه افزود: سطح کمی و کیفی این دوره از رقابتها ، مطلوب و راضی کننده بود و مدعیان داخلی در مصاف با حریفان خارجی خود توانستند کشتی های زیبا و فنی را به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان جام روز جهانی کودک روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان ماه در سالن شهید معتمدی تهران برگزار شد که در نهایت فرنگی‌کاران ایران به عنوان قهرمانی و آزادکاران کشورمان به عنوان نایب قهرمانی دست یافتند.