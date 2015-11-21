محسن جلال‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در روزهای ابتدایی که هیات‌های تجاری خارجی تصمیم به ورود و مذاکره با دولت و فعالان اقتصادی ایران گرفتند، تنها ۳۰ درصد از هیات‌ها برای مذاکره با بخش خصوصی به اتاق بازرگانی هدایت می‌شدند اما اکنون بالغ بر ۹۰ درصد هیات‌های تجاری حتما با نمایندگان بخش خصوصی و روسای اتاق‌های بازرگانی دیدار می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: این اتاق دقیقا به وظایف خود نسبت به پذیرش هیات‌های تجاری و مذاکره و صاف کردن جاده برای فعالیت بخش‌خصوصی عمل کرده است، ضمن اینکه اگر به دلیل ضیق وقت هیات‌ها نتوانند در اتاق حضور یابند، حتما در هتل محل اقامت‌شان هم که شده، آنها را ملاقات می‌کنیم.

وی تصریح کرد: اکنون زمان آن رسیده است که تجار ایرانی، فضا و شرایط لازم برای سرمایه گذاری در ایران را برای هیات‌های خارجی تبیین کنند و ظرفتی سرمایه گذاری در ایران و شرایط اقتصاد کشور را برای آنها ترسیم کنند. در این رابطه قول و شهادت می‌دهم که آنچه که باید به عنوان مقدمات حضور خارجی‌ها در ایران رعایت شود، لحاظ خواهد شد و جای نگرانی جدی آنجا است که بخش خصوصی نتواند شرایط را به نفع خود رقم زند.

به گفته جلال پور، فعالان اقتصادی باید تمامی پیش شرط های لازم برای جذب شریک خارجی را رعایت کنند و اگر هم نیاز باشد، باید طرح توجیهی، صورت‌های مالی حسابرسی شده بین المللی و شفاف سازی عرصه کاری و فعالیت خود در شرکت تحت مدیریت را برای خارجی ها فراهم کرده و در اختیارشان قرار دهند تا شرایط برای عقد قراردادهای بین المللی فی مابین مهیا شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون تب و تاب و جنب و جوش لازم در بخش خصوصی را برای جذب شریک خارجی نمی‌بینم ولی امیدوارم با این همه وقت و فعالیت و نیرو و انرژی که همه کشور برای حضور می گذارد و علاقه‌ای که به انعقاد قرارداد میان بخش خصوصی ایرانی و خارجی وجود دارد، بخش خصوصی از فرصت استفاده کرده و از این بستر استفاده لازم را ببرد.