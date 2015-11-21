نشست صواب و ناصواب قاعده زرین اخلاق برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت خانه اخلاق پژوهان جوان نشست صواب و ناصواب قاعده زرین اخلاق و سومين کارگاه در سال تحصيلي جديد با ارائه حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن بوسلیکی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت دوشنبه ۲ آذرماه از ساعت ۱۹ به همراه گزارشی از رویکرد اخلاقی کتاب فقه تربیتی از آیت الله علیرضا اعرافی توسط محمدصادق روحانی برگزار می شود.
چکیده
یکی از قواعد صوری که برای تعیین حکم اخلاقی معرفی میشود، قاعده زرین (Golden rule) است. این قاعده در شکل بسیط خود این گونه بیان میشود: «آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند». این قاعده در ادیان مختلف جهان انعکاس دارد. قاعده زرین در عین بساطت و ملائمت با طبع اخلاقی انسانها، دارای ظرایف و نیز ابهاماتی است.
مضمون این قاعده در معرض برداشتهای خطایی است که از جمله آنها میتوان به «مقابله به مثل»، «نفعطلبی و خودگرایی»، «عبرت از رفتار خطای دیگران» اشاره کرد.
قاعده زرین با ابهاماتی نیز مواجه است که موجه بودن یا لااقل شمول آن را زیر سؤال میبرد. از جمله این ابهامات میتوان به موردی اشاره کرد که شخصی آزارطلب (مازوخیست) بخواهد از این قاعده استفاده کند. واقعاً قاعده زرین به چنین شخصی چه توصیهای میکند!؟
در این نشست تأملاتی فلسفی و روانشناختی درباره این قاعده ارائه می شود.
